Corrida nos postos de gasolina da Flórida gerou preocupação com aumento de preços

Devido ao ataque à segurança cibernética do Oleoduto Colonial, um dos maiores dutos de combustível do país gerou pânico entre os motoristas do sudoeste da Flórida, que correram para encher seus tanques temendo a escassez local e aumentos de preços

Da Redação

A Colonial Pipeline decidiu colocar os sistemas offline para conter a ameaça de um ataque de segurança cibernética, fechando 5.500 milhas de um gasoduto que fornece combustível para vários estados da Costa Leste – incluindo a Flórida.

O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência e emitiu uma ordem executiva após o ataque cibernético, dizendo que a paralisação representa “uma ameaça significativa e imediata” para produtos de combustível na Flórida. Essas etapas permitirão que os caminhões de combustível carreguem mais gasolina e passem mais tempo na estrada fazendo entregas.

Mas a maioria das estações impactadas está na parte norte do estado, como Tallahassee, Gainesville e Jacksonville. Em áreas como Sarasota, uma onda usual de demanda desencadeada simplesmente pelo medo causou escassez que de outra forma teria sido evitada.

O AAA auto club diz que não há “escassez” de gasolina na Flórida, já que a maior parte do abastecimento do estado não depende do gasoduto, mas sim importado. Cerca de 90% da gasolina da Flórida flui através dos portos em navios de carga e, em seguida, é conduzida para as bombas em caminhões-tanque. Para a região de Sarasota-Bradenton, a maior parte do gás vem pelo Porto Manatee, segundo a AAA.

“Este não é um problema de refinaria”, disse o porta-voz da AAA, Mark Jenkins. “A gasolina ainda está sendo produzida e o combustível continua navegando pelos portos da Flórida, independentemente de o Oleoduto Colonial estar operacional. Diz-se que a Flórida tem acesso a bastante gasolina. Agora é apenas uma questão de obter o combustível onde é necessário, principalmente aquele gás estações que estão sendo esgotadas devido ao pânico de compras. ”

Um porta-voz da Shell Oil disse que a empresa está trabalhando com a Colonial Pipeline para entender como resolver os problemas do fechamento. A Shell não mencionou nenhum impacto direto no fluxo do produto.

O analista do GasBuddy, Patrick De Haan, disse que 11% dos postos da Flórida estavam sem gasolina no final da manhã desta quarta-feira. A área com maior escassez é Pensacola, com três quartos de suas estações esgotadas.

A Colonial Pipeline divulgou um comunicado dizendo que a empresa está trabalhando “24 horas por dia” para colocar seus sistemas de volta em operação. A empresa relatou ter entregue quase 41 milhões de galões de combustível aos mercados afetados. Mas mesmo com mais suprimentos a caminho, isso não impediu os clientes de estocar.