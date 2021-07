A ginga do “Grupo Samba Certo” em noite de roda de samba em Orlando  

O “Grupo Samba Certo” preparou um supershow que acontecerá nesta sexta-feira em Orlando

Samba e descontração é o que promete o “Grupo Samba Certo” na roda de samba que acontecerá na casa de shows “À Brasileira”, em Orlando, nesta sexta-feira – dia 23 -, a partir das 21h30. Reserve já o seu ingresso e participe deste encontro memorável

Da Redação

Como tudo começou? Foi nas reuniões entre amigos, regadas a samba, pagode e descontração que os músicos, Edu (vocal), Clebinho (tantã), Bruno (pandeiro), Fábio (percussão) e Juninho (cavaco), decidiram oficializar esses encontros, formando então o “Grupo Samba Certo”. Uma ideia para lá de oportuna, com objetivo de levar o melhor da Música brasileira para a Comunidade, em Orlando e Região.

E para celebrar essa façanha, o “Grupo Samba Certo” realizará a primeira roda de samba em Orlando, nesta sexta-feira – 23 –, na “À Brasileira”, a partir das 21h30, prometendo aos convidados uma noitada especial, onde o samba e o pagode, evidente, vão predominar.

“Depois do sufoco da pandemia, que deixou as pessoas confinadas em casa, é hora de comemorar, sair do sufoco e fazer uma roda de samba divertida, com músicas que marcaram a carreira dos principais sambistas e pagodeiros do Brasil. A meta é levar alegria e um pouco do Brasil à nossa comunidade”, comemora Edu.

Segundo o vocalista – natural de São Paulo –, os componentes do “Samba Certo” têm carreira na música, com shows e apresentações anteriores, mas que agora, “nos unimos para formar o ‘Samba Certo’. O importante é a veracidade da música, sem o glamour do evento. É a união de histórias por uma causa única: a música”, complementa o sambista.

“Antes, eram apresentações descontraídas, com churrasco e amigos, mas então decidimos profissionalizar esses encontros, levando para o palco shows diferenciados, com um bom repertório para enaltecer os brasileiros que estão fora do Brasil.”

Adianta Bruno que nos próximos shows do “Samba Certo”, “vamos ter novidades. Vamos trazer artistas do Brasil, grandes sambistas e pagodeiros para integrar a nossa roda de samba. Estamos nos programando para futuros eventos, que prometem agitar a rapaziada.”

Os integrantes do “Samba Certo” convidam a comunidade em Orlando e região para que compareçam e prestigiem a Roda de Samba desta sexta-feira. “É samba bom, pessoal, com alegria e descontração. Contamos com vocês!”

Serviço

Samba Certo – Roda de Samba

Local – A Brasileira – 2417, S. Hiawassee Road, Orlando

Data – Sexta, dia 23, às 21h30

Reservas – 407-866-5253