A cozinha fantástica da Chef Mariana Valentini. O prazer do bom prato.

A Chef Mariana Valentini, do “Brodo Ristoranti”, representou o Brasil no “Sial Canadá”.

A Chef Mariana Valentini, proprietária do badalado e romântico “Brodo Ristoranti”, em São Paulo, é uma das mais respeitadas profissionais do setor gastronômico. Representou o Brasil na “Sial Canadá”, no Canadá, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. Em entrevista para o “Nossa Gente” ela revela os segredos e a paixão pela cozinha

Descobrir o prazer de cozinhar e transformar essa paixão em um grande negócio, pode-se dizer que é uma dadiva das mãos e do paladar – aliada ao talento, evidente. E é exatamente isso o que aconteceu com Chef Mariana Valentini, proprietária do badalado e romântico “Brodo Ristoranti”, em São Paulo. Entre as mais respeitadas profissionais do setor gastronômico, ela oferece aos clientes pratos saborosos – o melhor da cozinha italiana –, preparados artesanalmente com produtos naturais e temperos colhidos na horta do restaurante.

“As nossas massas são feitas com ovos orgânicos, e temos pratos novos todos os dias, incluindo o especial da semana. Desde os dezenove anos eu cozinho profissionalmente, e até hoje, 23 anos depois, faço isso com muito amor. Adoro criar na cozinha e passar tudo que aprendi para minha equipe, e ainda aprendo sempre com eles e com os meus clientes porque cada pessoa proporciona uma inspiração significativa. É gratificante ver cada pessoa degustando com prazer o que preparamos com carinho, isso me inspira”, comemora a Chef.

Pratos com inspiração italiana – A paixão pela cozinha foi mais forte, e fez com que Mariana abrisse mão do curso de Veterinária, na USP (Universidade de São Paulo), para se dedicar à preparação de deliciosos pratos – e criativos. Formou-se em Hotelaria e mudou-se para a Siena, na região da Toscana, na Itália, em 2006, onde se especializou na cozinha italiana, descobrindo os segredos da boa massa e seus temperos. “Cresci em uma fazenda, e a princípio queria cursar Veterinária, mas quando entrei numa cozinha profissional nas férias me apaixonei pela rotina, pelo barulho, pela barra de manteiga de 5 kg e pelo tamanho do fogão e pude manusear os alimentos, entendi que alimentar pessoas é uma questão de honra. Um trabalho valoroso, e era exatamente o que eu queria fazer, me apaixonei pela cozinha e desisti de ser veterinária”, lembra com satisfação.

“Na ocasião, fiz estágio no ‘Restaurante Carlota’, em São Paulo, onde fui contratada como cozinheira meses depois e também fiz cursos sobre a cozinha italiana, portuguesa, indiana, brasileira e a cozinha francesa. Fui para a Itália, morar em Siena, na Toscana, e foi maravilhoso. Pude ampliar os meus conhecimentos sobre os pratos italianos e tudo foi acontecendo de forma muito positiva na minha carreira na gastronomia, tive a sorte de conviver com excelentes e generosos profissionais que me ensinaram muito”, ressalta Mariana.

Conhecido por ser aberto um país à imigração, o Canadá abriga pessoas das mais diversas nacionalidades em todas as cidades e essa diversidade acaba se refletindo na culinária, como acontece anualmente, em Toronto, durante o “Festival Gastronômico” – esse ano foi realizado online. A Chef Mariana Valentini, a convite da “Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)”, com a colaboração da “Embaixada do Brasil no Canadá” e dos Consulados do Brasil em Montreal, Toronto e Vancouver, participou recentemente da primeira edição do “Brazilian Week CCBC Online Festival”, que aconteceu entre os dias 07 e 11 de setembro.

“Em razão da pandemia o evento este ano foi online. A minha presença no festival teve como função divulgar os produtos brasileiros que podem ser utilizados na gastronomia canadense. Eu preparei, com produtos brasileiros que serão exportados para o Canadá, pratos consumidos tradicionalmente por lá. Foi uma forma de mostrar o poder de nossos produtos, que podem ser exportados e utilizados com precisão e qualidade”, relata a Chef. Mariana, também está a serviço da “Câmara de Comércio Brasil-Canadá”, em ocasiões especiais, preparado jantares privados para autoridades.

Conta a Chef que no ano passado, a convite da “Câmara de Comércio Brasil-Canadá”, representou o Brasil na Semana de Gastronomia Brasileira, que ocorreu em Toronto e Montreal durante a “Sial Canadá 2019”, no Canadá, a maior feira de alimentos e bebidas das américas, que acontece nos meses de abril a maio, no “Enercare Centre do Exhibition Place”, em Toronto. “Tive uma excelente experiência no Canadá, cozinhei com nossos produtos como chef convidada por algumas semanas em restaurantes de Toronto e Montreal para clientes dos restaurantes e em jantares fechados para as autoridades que estiveram no evento. Uma oportunidade incrível pela qual sou muito grata e já recebi o convite para repetir tudo em 2021”, ressalta.

Indagada sobre o momento mágico de estar na cozinha, de preparar pratos apetitosos, e do fascínio de criar novas receitas, a Chef Mariana Valentini foi categórica na resposta: “Sinto muito prazer em preparar o alimento para os meus clientes, e acredito que eles sentem o carinho. Evidente, conto com o suporte de uma equipe que também ama trabalhar na cozinha, que gosta do que faz, e isso tem sido extremamente valioso para o meu trabalho. Também recebo total apoio do meu marido e sócio no restaurante – Waldemar Bauer –, que divide comigo as tarefas do restaurante e da família. Cuidamos juntos do Leo, de oito anos, e da Júlia, três anos, que recebem o nosso apoio e amor”, fala com carinho.

Romantismo do “Brodo Ristoranti”

Com decoração moderna e aconchegante, o “Brodo Ristoranti” – brodo significa caldo em italiano, a base de todo bom prato, como diz Mariana –, no Itaim Bibi, em São Paulo, surpreende com massas frescas e com sabores originais, além de bons vinhos, carnes e as deliciosas sobremesas – Certificado De Excelência TripAdvisor. “Com a pandemia, atendemos apenas para o almoço e delivery, de segunda a sábado. Respeitamos todas as regras de segurança, com distanciamento entre as mesas e os procedimentos exigidos pelas autoridades de saúde. Nossos clientes têm percebido esse cuidado e estão voltando animados depois do período de isolamento”, complementa Mariana.

Além do restaurante a Chef foi a responsável pelo Curso de Cozinha Italiana, da faculdade de gastronomia do Senac, e, no momento está desenvolvendo uma plataforma para cursos online e realiza aulas e consultorias para empresas e alunos interessados na gastronomia italiana. E para todo esse processo de criação, de cuidar do restaurante e da família, Mariana tem uma receita muito especial: “é possível sim realizar todas as tarefas, com apoio, dividindo e administrando seu tempo com dedicação e carinho, é como tento fazer como chef, empresária, mãe e esposa no meu trabalho e na vida pessoal”, finaliza.

Serviço

“Brodo Ristorante”

Rua Comendador Miguel Calfat, 295 – Itaim Bibi – São Paulo

Fone – 28922002

@brodo_saopaulo