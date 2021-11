8 Mortes e pessoas pisoteadas durante o show do rapper Travis Scott

Confusão, mortes e pessoas pisoteadas no show do rapper Travis Scott na abertura de Festival

Foi uma tragédia a apresentação do rapper Travis Scott, na noite de abertura do “Festival de Música Astroworld”, na sexta-feira, no Parque NRG em Houston. Oito mortes e pessoas pisoteadas. Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do desastre

Da Redação

Pelo menos oito pessoas morreram pisoteadas e outras ficaram feridas durante a apresentação do rapper Travis Scott, na noite de abertura do “Festival de Música Astroworld” na sexta-feira, no Parque NRG em Houston, informaram autoridades locais. Uma tragédia que deixa a equipe de segurança do evento atônita, pois a movimentação frente ao palco – segundo alegações –, foi intensa, “incontrolável”, o que causou pânico provocando as mortes e os ferimentos.

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou os óbitos em uma entrevista coletiva no início da manhã deste sábado, do lado de fora do Parque. Foram transportadas 17 pessoas para hospitais, entre as quais pelo menos 11 apresentavam sintomas de parada cardíaca.

Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do desastre. O segundo dia do festival, que ocorreria neste sábado, foi cancelado pela produção do evento.