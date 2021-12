Os testes de Covid-19 adquiridos pelo governo Biden serão enviados a partir de janeiro pelo correio

O governo Joe Biden adquiriu 500 milhões de testes rápidos de Covid-19 que serão distribuídos gratuitamente à população a partir de janeiro. Os testes serão enviados gratuitamente pelo correio, disse a Casa Branca

Da Redação

Com o objetivo de combater a variante Ômicron, o presidente Joe Biden anunciou na terça-feira que seu governo irá distribuir 500 milhões de testes diagnósticos sem custo, aumentar o suporte para hospitais cuja capacidade operacional está no limite e você vai redobre sua campanha de vacinação e dose de reforço.

Da Casa Branca, Biden detalhou mudanças importantes em seu plano de inverno contra a Covid-19, sendo forçado pela chegada da variante de rápida disseminação, da qual os cientistas ainda não conhecem totalmente suas propriedades. No entanto, sua mensagem deixou claro que as pessoas vacinadas podem ter feriados de Natal próximos do normal, enquanto o inverno pode ser potencialmente perigoso para aqueles que não são vacinados.

Biden enfatizou que trata-se de uma medida não políticas, mas pelo bem da população. Ele ressaltou que o ex-presidente Donald Trump já recebeu sua dose de reforço e garantiu que se vacinar é um “dever patriótico” dos americanos.

O presidente criticou as redes sociais e os apresentadores de TV paga que fizeram declarações enganosas para desencorajar as pessoas a serem vacinadas.

O surto dessa mutação do coronavírus forçou o governo federal a ser mais agressivo ao lidar com a onda potencial de infecções, mas Biden prometeu à nação exausta que não haverá fechamento em grande escala de escolas ou empresas.

“Eu sei que eles estão cansados, eu sei que eles estão frustrados. Todos nós queremos que isso acabe. Mas continuamos nisso ”, comentou. “Também temos mais ferramentas do que antes. Estamos prontos e vamos deixar isso para trás ”, enfatizou.

Os cientistas ainda não sabem tudo sobre a variante Ômicron, mas sabem que a vacina oferece forte proteção contra doenças graves ou morte. A mutação se espalhou a uma taxa tão alarmante que o governo federal rapidamente interveio para oferecer novos testes diagnósticos e ajuda adicional.

O plano de Biden se baseia na decisão de que o governo adquira 500 milhões de testes rápidos que serão distribuídos gratuitamente à população a partir de janeiro. As pessoas usarão um novo site para solicitar seus testes, que serão enviados gratuitamente pelo correio, disse a Casa Branca.