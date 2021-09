5 dicas para usar e abusar do abacate.

Uma das frutas mais usadas na gastronomia do mundo todo, o abacate é super versátil e pode ser aproveitado de diversas formas, em receitas doces ou salgadas.

O abacate possui gorduras do bem, muitos antioxidantes e ainda te ajuda a reduzir os níveis do colesterol ruim. Além disso, ele é fonte de vitamina A, vitaminas do complexo B e alguns minerais como ferro, cálcio e fósforo, que ajudam na renovação celular!

Na coluna de hoje trago 5 sugestões para usar o Abacate sem ficar repepitivo.

Aproveite todos os benefícios dessa incrível fruta originária do México e da América do sul e amplamente produzida no mundo todo nos dias de hoje.

1 – COM PEIXE: cortar o abacate em pequenos pedaços e misturar com cubos de peixe fresco, suco de limão, azeite e cebola fazendo um delicioso ceviche.

2 – COM CACAU: Se você misturar abacate, colheradas de cacau em pó e um pouco de mel você vai ter um creme de chocolate delicioso e funcional para aquela hora em que bate uma vontade de comer doce.

3 – COM TORRADA: Amasse a polpa do abacate com gotinhas de limão ou laranja e sirva em cima de torradas, ovo e salmão marinado no café da manhã!

4 – COM LEITE: Bata no liquidificador com leite ou suco de laranja ou limão para uma deliciosa vitamina.

5 – COM SALADA: Misture abacate em cubos na sua salada preferida para dar aquela força extra ao seu dia.

Não importa o jeito que vai consumi-lo, só não deixe o abacate fora da sua alimentação 😉

Bom apetite com muita saúde para você!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)