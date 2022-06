Nielson Lucas Caetano Salmeron, o Nelsinho, e a empresária e embaixadora do Seminário, Vanessa Caetano Salmeron

Um encontro para acolher, motivar e apresentar os avanços da ciência no tratamento do transtorno. O “1º Seminário Acolhimento e Tratamento no Autismo” acontecerá em Orlando, no próximo dia 22 de julho

Fonte: Grupo “Midia América”

O “1º Seminário Acolhimento e Tratamento no Autismo” acontecerá em Orlando, no próximo dia 22 de julho – das 6:00PM às 10:00PM –, no ‘Embassy Suites by Hilton Convention Center’, abordando sobre os diversos aspectos do transtorno espectro autista, inclusive as últimas atualizações da ciência sobre o tema.

______continua após a publicidade_______

A realização do evento está a cargo da empresária Vanessa Caetano Salmeron – embaixadora do Seminário –, mãe do adolescente Nielson Lucas Caetano Salmeron, o Nelsinho, 17 anos (autista), que dá um passo extremamente importante na causa. “Esse projeto já estava no meu coração e hoje eu estou conseguindo realizá-lo”, diz.

O Seminário é gratuito, voltado para conscientização do autismo, com o seguinte tema: “A Medicina Integrativa Funcional no tratamento das comorbidades do TEA e TDAH”. Destaque à participação da Dra. Tielle Machado – médica e pesquisadora sobre o autismo –, que trará informações para a troca de experiências. Será um encontro para acolher as famílias e as pessoas que apoiam os autistas.

Diagnóstico de Nelsinho

Nelsinho recebeu o diagnóstico do autismo em 2010

Lembra Vanessa que em 2010, recebeu o diagnóstico do autismo do Nelsinho, iniciando-se uma escalada de buscas e estudos. “Eu vivi muitos anos sozinha, mas fui pesquisar, estudar e fiz muita coisa para que hoje o meu filho consiga ter uma vida normal. Eu ainda continuo nesta jornada com muitas lágrimas, porque nós não podemos romantizar o autismo. Ter uma criança especial não é fácil e, se nada for feito, fica impossível lidar com tal situação”, relata.

A empresária enfatiza que, “atualmente, eu faço um trabalho de auxílio e apoio às mães com diagnósticos recentes e às mães que procuram ajuda para melhorar a qualidades de vida de seus filhos autistas. São elas brasileiras, americanas, hispânicas e de países como Alemanha, Índia, Portugal e China.”

Palestra da Dra. Tielle Machado

Dra. Tielle Machado ministrará importante palestra no Seminário

A Dra. Tielle Machado é médica com 12 anos de experiência, formada pela “Universidade Estadual” do Rio de Janeiro e mãe de autista. É pós-graduada em “Nutrologia” pela “ABRAN” e pós-graduada em “Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase Endócrina” pela “Uningá”; membro da “Medical Academy for Pediatrics Special Needs (MAPS)” nos EUA e coordenadora da “Pós-Graduação em Abordagem Integral no Autismo e TDAH” pela “UniAmérica.”

Os seus treinamentos já ensinaram centenas de médicos e nutricionistas a enxergar o autismo além dos sintomas, compreendendo que a bioquímica e a fisiologia humana fazem parte de um emaranhado quebra-cabeça a ser desvendado por meio dos marcadores biológicos que diferenciam o TEA das comorbidades associadas a ele.

“Nós temos a certeza de que este evento será apenas o início de uma série de outras ações sociais, com o objetivo de promover cada vez mais o conhecimento, a ajuda e a inclusão de pessoas com autismo”, destaca Vanessa Caetano Salmeron.

Programação

17:30 às 18h – Cadastramento; 18h às 18h30 – Considerações iniciais; 18H30 às 19h– Entendendo o autismo além dos sintomas; 18h às 19h30 – A base Científica da Medicina Integrativa Funcional do TEA e TDAH; 19h30 às 20h – Erros mais comuns de tratamento por falta de investigação das comorbidades; 20h às 20h30 – Coffee Brake; 20h30 às 21h – Perfil do TEA; 21h às 21h30 – Utilização de suplementos para as comorbidades do TEA/ TDAH e 21h30 às 22h – Perguntas e respostas.

Apoiadores do evento

O evento está sendo possível devido ao apoio das seguintes empresas brasileiras: Os Sponsor Autism Evolve, Assureline, Lide, WM Audio & Video e Vanessa Caetano Translation & Interpreter .

Apoio para divulgação: Nossa Gente Newspaper, Se Conecte Orlando, DNA Brazil Magazine, Revista Suncoast BrazilUSA, Mães Amigas de Orlando e Região, Brazi TV, Rádio Florida e On TV Mídia.

Serviço

Autismo: Gotas diárias de amor

@autismo.gotas.amor · Personal blog

Fonte: Grupo “Midia América”

Colaboração: Jornalista Alethéa Mantovani