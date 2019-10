Edição de outubro/2019 – p. 29

11 motivos que podem interferir na venda de sua casa

Assim que se coloca uma casa à venda no mercado imobiliário, há esperança de que ela será vendida rapidamente, principalmente se houve investimento em melhorias no imóvel e se a área onde ela está localizada for conhecida por atrair muitos compradores. Mas não entre em pânico se isso não acontecer. Somente se preocupe se os meses passarem e não existir nenhuma oferta real para o imóvel.

Seguem os 11 motivos que podem ser os responsáveis por seu imóvel não ser vendido:

1. Preço do imóvel acima do valor real

Imóveis com valores acima do valor real não serão vendidos. Compare com propriedades similares sendo vendidas em sua área para que se tenha uma melhor ideia desse valor. Um agente imobiliário experiente poderá dar-lhe o valor correto de venda do imóvel. Não cometa o erro de querer incluir gastos das melhorias realizadas no imóvel, pois dificilmente os valores investidos na renovação do imóvel farão com que o imóvel seja vendido por um valor maior.

2. Descrição do imóvel está fraca

Se a descrição de venda do imóvel estiver muito simples e sem imagens, muitos compradores vão “pular” sua casa e visitar outras disponíveis. O Realtor e o proprietário devem criar uma descrição imobiliária que atraia a atenção dos compradores. Coloque fotos (com excelente qualidade) internas e externas do imóvel. Mencione detalhes relevantes e únicos – se houver – do imóvel.

3. Não esteja presente no imóvel quando os compradores forem visitá-lo

O agente imobiliário é quem deve mostrar a casa. Os compradores não querem o dono do imóvel verificando cada detalhe da sua visita, especialmente se o imóvel estiver como “open house”. Sua presença pressiona o comprador, deixando-o desconfortável.

4. Seu apego ao imóvel é muito grande

Se há a recusa de se negociar até um centavo no valor do imóvel, isso provavelmente significa que se está muito apegado ao imóvel. Se há uma parte em você que não quer vender ou você acredita que seu imóvel é o melhor do mundo, haverá grandes dificuldades em negociá-lo com um comprador em potencial.

5. Imóvel não foi limpo por empresa profissional

Um imóvel sujo causa má impressão aos compradores, portanto contrate um profissional para limpar carpetes e janelas antes de colocá-lo à mostra para venda.

6. Imóvel não estar decorado

Não mostre o imóvel vazio se você já se mudou, pois dificulta ao comprador imaginar-se vivendo lá. Decore-o com móveis e artigos decorativos para dar ao comprador ideia do tamanho de cada área e de como cada uma delas poderá ser utilizada. O provável comprador deve se sentir em casa enquanto faz um tour por ele.

7. Decoração pessoal continua no imóvel

Não deixe porta-retratos com fotos da família no imóvel. Remova toda a decoração pessoal para que o comprador e sua família possam imaginar como eles viverão no imóvel no estilo de vida deles.

8. Melhorias e reparos feitos no imóvel são muito pessoais

O mural de revistinhas de gibi pintado para as crianças é simplesmente incrível para você, o que não significa que um comprador concorde com isso. Reparos/melhorias muitos pessoais podem assustar um comprador que não deseja pagar por eles.

9. Imóvel está com móveis e outros artigos em excesso

Mesmo que ele esteja limpo, objetos amontoados podem ser um problema. Por exemplo, um dos quartos está com muitos móveis, fazendo-o parecer menor do que realmente é.

10. Imóvel necessita de muitos reparos

Quanto mais reparos necessários no imóvel, menos compradores se interessarão por ele, porque muitos compradores não querem lidar com custos, nem reparos, mesmo sendo pequenos (no entanto, vários), como a troca de uma porcelana no piso ou apertar um corrimão da escada.

11. Escolha do agente imobiliário equivocada

A decisão mais acertada para a venda de um imóvel é escolher o agente imobiliário correto. Um bom corretor fará toda a diferença em sua venda em um tempo razoável.

Os 11 erros citados podem ser resolvidos caso reconheça que cometeu um engano. No entanto, quanto mais o imóvel ficar disponível no mercado, menor a possibilidade de venda com o valor da listagem. A contratação de um agente imobiliário evitará esses erros, otimizando a venda do imóvel.

Informação: escrita por Charles Muoth e publicada por Housecall em 2017.

Nota do editor: este post foi publicado originalmente em 1 junho de 2017, mas Housecall continua postando-o devido aos pedidos de leitores.