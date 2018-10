Viver Bem de Outubro/2018

Edição de outubro/2018 – p. 34 e 35

Terceira Edição do Focus Brasil Orlando

Essa edição aconteceu no I-Drive Nascar, nos dias 11,12,13 e 14 de outubro e reuniu, pela primeira vez, todos os representantes do Focus Brasil de Milão, Reino Unido, Japão, South Florida, Boston e Orlando. Os painéis apresentados foram relacionados a temas de negócios, imigração, comunidade, língua portuguesa, mídias, dentre outros. No dia 12 de outubro, foi realizada a cerimônia do Focus Brasil Award, dedicado a celebrar os destaques da comunidade brasileira em Orlando, nas áreas de artes, cultura, ação social e prêmios especiais. No sábado à noite (13 de outubro), foi a vez da Business Press Award, no Crowne Plaza Orlando, premiar os destaques na área empresarial e profissionais liberais.

Nielson Caetano completou 14 anos

No dia 6 de outubro, Nielson comemorou seu aniversário com muitos amigos e com uma linda surpresa.

Leiam o depoimento de sua mãe, Vanessa Caetano: “Quando temos amor por um filho, movemos montanhas para realizar tudo o que for possível para a felicidade deles. No dia da festa, fui surpreendida pelo local onde reservei a festa, que supostamente iria ficar nas mesas, no salão junto com outras festas, e, para minha surpresa, o gerente do local gentilmente reservou, por cortesia, o salão privado para festas… sim, um salão de festas somente para Nielson e seus convidados! Isso mostra como Deus tem cuidado de mim e do meu filho, pois esse foi um gesto generoso por parte do Main Event, no Pointe Orlando, que se preocupou com o conforto do Nielson na sua festa, porque ele é autista e sensitivo aos barulhos externos. Geralmente muitos lugares não se preocupariam com isso. Tivemos uma linda e divertida festa com as pessoas que amamos. Obrigada, queridas Angelica D’Avila, Renata Miranda, Raquel Caiaffa Morais e Angela Araujo! Obrigada aos amigos de longa data do Nielson e aos amigos novos, sim… muitos amigos novos da escola Southwest Middle School!”

ABC Kids Expo em Las Vegas – de 9 a 11 de outubro

Para conferir as novidades de produtos para bebês e crianças, as influenciadoras digitais Elaine Violini e Dani Batistela, bem como Daniela, personal shopper especializada em enxoval para bebês nos EUA, foram visitar a maior feira desses produtos na Terra do Tio Sam.

Baile da Vogel

Beatriz Vogel completou 34 anos em grande estilo com uma festa a fantasia e nome do foi escolhido por ela “Baile da Vogel” realizado dia 21 de setembro no Camila’s louge e decoração toda temática nas cores roxa, dourado e preto.

Marília Mendonça em Orlando

A rainha da sofrência sertaneja realizou um show no dia 3 de outubro, em Orlando, no House of Blues. Ela cantou seus melhores sucessos e animou muito o público. A produtora All Music foi a responsável por trazer a cantora pela primeira vez aos Estados Unidos.

Agitação MacroBaby

No domingo, 14 de outubro, a Macrobaby teve um dia muito agitado. Renata Miranda, Relações Públicas da loja, e Daniela, personal shopper em enxovais, receberam a cantora Kelly Key e o filho; a gravídissima Babi Muniz, ex-panicat; e Bianca Andrade (Boca Rosa blogueira).

Fisk Orlando completou um ano em Orlando

Em novembro, a FISK Orlando ganhará sua segunda unidade em Winter Park, FL. Com 60 anos de excelência no ensino de idiomas, metodologia própria, plataforma digital e professores americanos, a FISK Orlando faz toda a diferença. Matrículas abertas para a nova unidade a partir de 1º de novembro de 2018.

Clube do Feijão Amigo em Orlando em sua sétima edição

Dia 4 de Outubro em Orlando, aconteceu a sétima edição do Jantar do Clube do Feijão Amigo, no Idrive Nascar e o delicioso jantar oferecido pelo restaurante Camilas para celebrar o encontro entre empresários das áreas de Turismo, Imprensa do Brasil e EUA e sindicatos de turismo e vários convidados. O Evento foi organizando por Marcelo Mattos e Michel Tuma Ness, presidente da Fenactur e um dos criadores do Clube do Feijão Amigo, que completou 40 anos de existência.

