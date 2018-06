VIVER BEM DE MAIO/2018

Edição de maio/2018 – pág. 34 e 35

Rodada de Negócios AME em Orlando

Em 24 de abril, no renovado restaurante Mrs. Potato e Rafaela Calebe (região do Metrowest), aconteceu mais uma Rodada de Negócios da AME – Associação de Mulheres Empreendedoras. Esse evento mensal tem o objetivo de divulgar o negócio, ampliar o network e a troca de experiências entre as brasileiras que têm empreendido nos Estados Unidos.

Renata Loyola, apresentadora do canal “Brasileiras em Orlando”, é a representante da AME em Orlando. Os encontros são sempre muito agradáveis e originam parcerias e bons resultados às associadas. Se você é mulher, empreendedora, não deixe de se associar. A próxima Rodada será no dia 29 de maio. Caso precise de mais informações, ligue hoje mesmo: (321) 202-1233.

Luciana Eliseu e sua festa surpresa

Em 10 de maio, a empresária Luciana Eliseu celebrou seu aniversário de 43 anos com uma festa surpresa, organizada por Martha Allan, que reuniu amigos e familiares em sua casa, no Keene’s Pointe, Windermere. Os 40 convidados e a celebração surpresa deixaram Luciana muito feliz. Ela agradeceu emocionada a presença de todos. Felicidades, Luciana Eliseu!

Fotos: Jacqueline De Andrade

Jantar Comemorativo do Dia das Mães

Confraternizar e homenagear as mães, esse foi o objetivo do evento realizado pelo Grupo Mães Amigas de Orlando, na noite do dia 11 de maio. O evento contou com a presença de 220 mulheres, que animaram a festa. O sorteio de brindes para as mães presentes fez com que elas se divertissem muito, bem como o delicioso jantar preparado pelo Camila’s. Na ocasião, Vanessa Oliveira, uma das administradoras e fundadoras do grupo, agradeceu a presença das mães, falando de sua satisfação por comemorar essa data mais um ano.

Fotos: Vanessa Caetano

Jorge & Mateus em Orlando

Após quatro anos, a dupla sertaneja que conquistou o Brasil volta aos Estados Unidos para uma apresentação única.

No dia 27 de julho, a dupla Jorge & Mateus volta a se apresentar em Orlando, no House of Blues. O produtor Anderson da All Music comemora o sucesso de todos os eventos que ele proporciona à Comunidade Brasileira. O megashow, produzido e realizado por All Music e Audio Mix, pretende atingir o mesmo público que compareceu ao último show (1.800 pessoas em 2015), ou um público ainda maior. Os ingressos já estão à venda no website www.ameticket.com ou pelo telefone: (321) 300-9322.

Primeiro Arraiá no Rancho – dias 2 e 3 de junho

O cumpadi tem camisa xadrez?

Se tem vem, se num tem vem também!

A cumadi tem vestido de Chita?

Se tem vem, se num tem, vem também!

Ocê só num podi fartar a este grande evento que será realizado para nossa comunidade com muito carinho.

O maior rasta pé da história de Orlando com várias brincadeiras, tais como:

Corrida do saco; Passa o chapéu; Bingo; Oiá a cobra, é mentira!; Dança da cadeira; Quadrilha pais e filhos; Barraquinhas com muitas comidas típicas; Maçã do amor; Pé de moleque; Pamonha; Milho verde; Pastel; Espetinho; Algodão doce…

Endereço: 15100 Lake Pickett Rd, Orlando, FL 32820.

e-mail: arraialnoranchousa@gmail.com

Para promover o seu negócio, favor enviar um e-mail.