VIVER BEM DE ABRIL/2018

Edição de abril/2018 – pág. 34 e 35

Mr. Teacher Paulo, melhor professor de inglês dos Estados Unidos, diretamente de Nova York para Orlando

Mr. Teacher Paulo, natural de Brasília-DF, sempre sonhou em falar inglês e morar nos Estados Unidos. “Tudo na vida tem o seu propósito!”, diz ele. Mesmo sem dinheiro para pagar um curso de inglês, Paulo aprendeu e venceu sozinho a barreira do idioma, conseguindo ser fluente na língua ainda morando no Brasil. Paulo tornou-se professor de inglês no Brasil e, há quatro anos, veio morar no estado de Nova York, com a sua família.

De forma inovadora, Mr. Teacher Paulo criou uma série de quatro vídeos com um material exclusivo e gratuito, ensinando como estudar de maneira eficaz os quatro pilares fundamentais do inglês. Para receber o material (bem como vários materiais exclusivos), só precisa inscrever-se para fazer parte da lista VIP.

Paulo possui um curso de inglês acessível a todos. Além do curso, ele resolveu compartilhar em sua plataforma digital várias dicas de “inglês da vida real”, como ele próprio chama. Atualmente ele possui vários alunos famosos, tais como o rei do Instagram, Carlinhos Maia; Simone, da dupla Simone e Simaria; Tirullipa; entre outros.

O Teacher passou suas férias em Orlando e aproveitou para comemorar seu aniversário e o niver do seu filho, Mr. Teacher Junior, que também ensina inglês no Instagram dando várias dicas. O Teacher realizou, ainda, um encontro com seguidoras VIP em Orlando, que aconteceu no Orlando Eye, em 4 de abril.

Em breve, mais novidades. Uma delas: Mr. Teacher Paulo tem planos de mudar para Flórida futuramente. Vamos torcer que sim! Volte sempre, querido Mr. Teacher Paulo!

Mr. Teacher Paulo – A fanpage

Paulo Cunha (Mr. Teacher Paulo)

https://m.youtube.com/user/mrteacherpaulo

Fotos: Vanessa Caetano

Festa da Unicórnio

A Youtuber e DisneyPress Anna Layza ganhou uma festa surpresa no sábado, 7 de abril, em sua casa, no Windermere, para celebrar seus 25 anos. O tema escolhido foi Unicórnio. Os amigos e familiares fizeram essa surpresa para Anna Layza, que ficou muito emocionada e, com seu jeito meigo, agradeceu e celebrou seu niver junto a eles. A festa foi produzida por Bis Entertainment de Orlando e Assessoria e organização Vill Party, de Juliana Villa.

Gravação do programa “Revista de Domingo”

A gravação do programa, diretamente dos estúdios do Canal Brazil TV Internacional, teve o autismo como um dos principais temas. Ele foi debatido entre os convidados Luca Martins, Maida Manes e Rosangela Manni. O programa é apresentado por Vandrey Pereira todos os domingos, às 21h (horário Brasil).

Foto: Vanessa Caetano

Globo Internacional Annual Business Dinner em Orlando

No dia 13 de abril, os anfitriões Joaquim e Yara Cavaignac, da agência de publicidade da TV Globo Internacional, Superstation, ofereceram, no Gilson’s Restaurant, o jantar anual com o objetivo de apresentar os novos projetos e a programação da emissora para o ano de 2018 a seus clientes e mídia da cidade de Orlando.

Fotos: Vanessa Caetano

Valencia College faz homenagem a estudante brasileira

A aluna – do curso “As Business Marketing“ – Pamela Tello, brasileira, empresária, produtora de eventos e colunista da Linha Direta Magazine, foi convidada pelo presidente do departamento de Business do Valencia College para receber o “Distinguished Graduating Student Luncheon”, uma homenagem feita a alunos que estão graduando-se neste semestre e destacaram-se academicamente.

A cerimônia foi realizada, na terça-feira (10 de março), somente para dez alunos de toda a faculdade. Dos dez alunos, foram premiadas 9 mulheres… dentre elas, quatro brasileiras. Quem é imigrante nos Estados Unidos sabe a importância do reconhecimento, porque isso significa superar barreiras de cultura e língua, assim como investir tempo e dinheiro.

Palavras de Pamela Tello: “As pessoas podem nos tirar tudo o que temos, mas jamais poderão tirar o nosso conhecimento”.

Foto: Arquivo pessoal Pamela Tello

Jornada empreendedora

“Primeira Jornada Empreendedora” nos EUA, realizada nos dias 28, 29 e 30 de março, atingiu o total de mais de 1.000 pessoas durante os três dias de evento, com participantes vindos do Brasil, Estados Unidos e mídia brasileira nos Estados Unidos. Uma jornada que surpreendeu Orlando com 14 palestras-destaque e 40 empresas, que expuseram seus produtos e serviços.

Os maiores coaches e palestrantes, Alexandre Lacava, Arthur Shinyashiki, Roberto Shinyashiki e Carlos Hilsdorf, do Brasil, foram o start deste evento, considerado o maior entre os Empreendedores nos EUA. Destaque aos palestrantes Alexandre Slivnik, Anthony Portigliatti, Luciano Nasso e Marcos Barros de Orlando.

O evento emocionou e acrescentou conhecimento, gerando muito mais empatias em todos os setores da vida dos participantes, abrindo portas e trocando energias, e gerando um dos networks jamais visto entre brasileiros nos Estados Unidos.

Fotos: Vanessa Caetano

Encontro e festa da Divina Misericórdia, em Orlando

De 6 a 8 de abril, muitas “graças” foram derramadas no encontro da festa da Divina Misericórdia, na Igreja Ressurrection Catholic Church Winter Garden. Essa festa acontece no mundo inteiro, no primeiro domingo após a Páscoa. A igreja celebra a festa da Divina Misericórdia, instituída pelo saudoso papa São João Paulo II, atendendo ao pedido que Jesus insistentemente fez a Santa Faustina Kowalska (polonesa), cujo processo de beatificação foi conduzido pelo mesmo papa.

O padre João Marcos (da comunidade Canção Nova/Brasil) veio para ministrar o encontro à comunidade Católica em Orlando e região.

Foto: Arquivo Pessoal