Edição de julho/2018 – p. 12

VisaLex tem sistema inovador para obtenção de visto nos EUA

Com sistema tecnológico inovador – pioneiro – para a obtenção de Vistos nos EUA, seja de turista, de investidor, de família, de trabalho, de estudante, entre outras categorias, a plataforma VisaLex disponibiliza uma das ferramentas mais confiáveis no setor, garantindo agilidade e eficiência, suprindo burocracias, com resultados surpreendentes. Agora ficou mais fácil e prático através da automatização do processo de Imigração, com total transparência, onde você terá total controle do processo em andamento. Segundo a advogada Luciane Tavares (foto), do American Immigration Associates, em Orlando, trata-se de um sistema inteligente – robótica, inteligência artificial – , que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, incluindo o Brasil. “É uma nova geração da tecnologia, bem mais prática, desenvolvida e totalmente segura”, explica.

“A plataforma VisaLex está disponível em vários idiomas e oferece recursos integrados de tradução em idiomas como inglês, espanhol e português, tornando o VisaLex amigável em todo o mundo. Isto permite-lhe completar o seu pedido de visto inteiro na sua língua nativa. A pessoa acessa o site, entra no sistema e preenche o formulário, de acordo com a categoria do visto, iniciando o processo para obtenção do visto”, orienta a advogada, natural das cidade de Campinas (SP).

“Hoje, a VisaLex tem um dos processos mais confiáveis do setor. Usamos o melhor de ambas as pessoas e da tecnologia, oferecemos um serviço rápido e comprovado e oferecemos uma estrutura de preços simples e transparente sem taxas ocultas”, complementa Luciane.

“A plataforma VisaLex já está disponível para que você obtenha o visto de turista, de estudante, visto para empresários, entre outras categorias, com sistema automatizado reduzindo muito a burocracia. Importante ressaltar que o processo de criação deste sistema inovador durou dois anos de pesquisas, gastando-se milhões de dólares para desenvolver o sistema e se chegar a um resultado eficiente, de praticidade, encurtando o tempo de serviço no trâmite imigratório. Uma tecnologia avançada, que envolveu importantes profissionais e temos tido sucesso”, comemora a advogada.

“É um projeto vitorioso, que nos coloca no mercado com pioneirismo, eliminando as perguntas desnecessárias. Ofereceremos soluções práticas às pessoas que queiram morar, trabalhar ou visitar os Estados Unidos. Diferentemente de outras empresas, temos um local one stop shop, com advogados e assistentes. A pessoa pode acessar o nosso site através de tablet, web computador para obter informações necessárias e ter acesso aos formulários”, informa Luciane Tavares.

“Nossos clientes são acompanhados com um advogado altamente especializado do escritório afiliado da www.visalex.com, do começo ao fim.

VisaLex é uma plataforma de imigração baseada em nuvem, que transforma a forma como os clientes estão sendo guiados através do processo de imigração dos Estados Unidos, tornando-o transparente, eficiente e acessível. Se você está buscando contratar funcionários estrangeiros para o seu negócio nos Estados Unidos, estabelecer presença no país para o seu negócio estrangeiro ou é um indivíduo que está buscando obter um visto, VisaLex pode ajudar o seu pedido de visto”, orienta.

“Estamos trabalhando para que em breve haja um serviço amplo para as plataformas móveis. Vamos também direcionar o nosso sistema para outros idiomas, como a língua chinesa, por exemplo. A nossa meta é atingir todos os países e os principais idiomas, facilitando pessoas, aonde quer que estejam, de acessar a plataforma VisaLex e se beneficiarem com a agilidade de nossos serviços, conclui Luciane Tavares.