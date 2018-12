Edição de dezembro/2018 – p. 14

Vinho mediterrâneo e boa comida no Vinia Wine Bar

Agora você poderá degustar os melhores vinhos mediterrâneos produzidos no Velho Mundo – Portugal, Espanha, França e Itália –, além de preciosidades dos EUA, com total requinte de atendimento. O Vinia Wine Bar, no Winter Park, recentemente inaugurado em Orlando, apresenta uma cartela de produtos raros, os chamados vinho boutique, não encontrados em gôndolas ou restaurantes, e que podem ser servidos ao cliente em garrafa ou taça. “Servimos vinho mediterrâneo, únicos e exclusivos, de pequenas vinícolas, e o cliente irá descobrir no Vinia Wine Bar sabores nunca antes experimentados. O acompanhamento são pratos de comida mediterrânea, mais leve e mais saudável como pão italiano, ostra e panini. Têm tapas de frios queijos, saladas e carne. Cada prato servido é condizente ao sabor do vinho pedido”, explica o empresário Fábio Perricelli, sócio da empresária Paula Gamba. “O nosso cliente, a maioria americano, pede o convencional, mas nós oferecemos uma seleção de vinhos europeu da melhor qualidade”, complementa.

“O menu está a cargo do Chef Rich Rosado, de Nova York, um profissional muito bem-conceituado, premiado no Le Cordon Bleu, uma faculdade de culinária de primeira linha na França. Ele prepara pratos franceses especiais, Lasanha de legumes, Salmon Cake, Panini, Pasta da casa e outras delícias que agradam aos paladares mais exigentes”, complementa Fábio. “Um bom vinho deve ter o acompanhamento adequado de carne suculenta e macia para que a degustação fique mais prazerosa”. Detalhe: no Vinia Wine Bar tem música ao vivo.

Quanto à comida brasileira, disse o empresário que só será servida em ocasiões especiais como, por exemplo, no dia Sete de Setembro, alusivo ao Brasil. “Vamos disponibilizar aos clientes pratos da gastronomia brasileira em datas especiais. Os nossos clientes, a maioria americano, vão à Europa com frequência e trocam informações sobre gastronomia e vinho europeu. O cliente que degustou determinada marca de vinho no continente europeu vai encontrar esse vinho raro no Vinia Wine Bar. São marcas de vinho que você não encontra com facilidade em restaurantes, mas nós temos no nosso estoque para atender a clientela”, ressalta Fabio Perricelli.

Wine Tasting

No dia 18 de dezembro, às 18 horas, informa Fábio, será realizado o “Wine Tasting”, no Vinia Wine Bar, com degustação de quatro marcas raríssimas de vinho espumante, com acompanhamento de um prato. Esse é o primeiro passo para o evento que irá ocorrer uma vez ao mês – na terça-feira –, com a experimentação de quatro marcas de vinho. Vale ressaltar que o “Wine Tasting” será para um grupo de apenas doze pessoas, portanto, “os interessados devem fazer as reservas com antecedência ou entrar na nossa página no nosso Facebook – Vinia Wine Bar – e se informar sobre os procedimentos de participação”, adianta Fábio. Para as festas de fim de ano, avisa o empresário, o Vinia Wine Bar desenvolveu cardápio especial. Em breve, inclusive, será servido o delicioso hambúrguer no estilo alemão.

“Eu e minha esposa – a empresária Paula Gamba –, e nossa equipe de trabalho aguardamos você, seus amigos e familiares para que venham nos visitar no Vinia Wine Bar e desfrutar de bons momentos, de boa comida e experimentar o melhor do vinho europeu. Quero que o cliente beba o vinho que ele gosta, de forma prazerosa e descontraído. Temos horário para abrir o restaurante, mas o encerramento de nossas atividades será após a saída do último cliente. A gente nunca manda ninguém embora”, avisa.

“Sempre fomos a restaurantes no Brasil – Fábio e Paula são de São Paulo. Nós amamos vinho, amamos comida e adoramos cozinhar. Imaginávamos um lugar onde nos sentíssemos cem por cento em casa e confortáveis. Nós encontramos esse lugar e o transformamos no Vinia Wine Bar. Foi amor à primeira vista”, confessa Fábio.