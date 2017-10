Edição de outubro/2017 – pág. 35

“The Kiss” é promessa no “Orlando Film Festival”

O curta-metragem “The Kiss”, com produção, roteiro e atuação de Barbara de La Fuente, que reside em Toronto, no Canadá – direção de Joffre Farai Silva –, é uma das promessas do “Orlando Film Festival”, que acontece de 19 a 26 de outubro, em Orlando, reunindo importantes produções independentes. Com duração de sete minutos, o curta enfoca a causa LGBT, abordando preconceitos e desafios, tendo recebido elogios em sua exibição no México, na Venezuela, na Alemanha, seguindo para a África do Sul e Los Angeles, na Califórnia.

O filme também foi exibido em Portugal, na Suécia, muito bem aceito na Catalunha, na Espanha. O curta “The Kiss” será mostrado no “Orlando Film Festival”, em Orlando, no dia 25 de outubro, às 12:00 PM, no Theater 9.

“Havia muito pouco espaço para o tema homossexualidade, ficando extremamente restrita a exibição de produções no gênero. O ano passado, decidi colocar o roteiro em prática, quando ficou pronto”, lembra Barbara de La Fuente. “Levantamos verba para a produção do curta e deu muito certo porque as críticas até o momento têm sido positivas”.

“Ainda há um certo incômodo em falar sobre o tema porque a sociedade ainda não o aceita muito bem. Mas trata-se de um assunto atual, embora o filme se passa na década de cinquenta, onde havia muito preconceito, como acontece até os dias de hoje. É um alerta sobre os direitos dos homossexuais”, conta a cineasta.

O curta-metragem foi rodado em Toronto, com locações belíssimas – o teaser do filme mostra isso –, contando com um elenco de atores canadenses, destacando-se a participação da brasileira Barbara de La Fuente, da atriz transexual, Savannah Burton, David Emanuel (também produtor), Victor Gilbert e Denise DeSanctis. Direção de Arte Sonia Cintra.

Natural da cidade de São Paulo, Barbara de La Fuente reside em Toronto, no Canadá, onde promoveu o “Pink Latino Festival”, com a exibição de filmes LGBT. Ela esteve em 2015, em Orlando, para o Festival de Cinema, oportunidade em que exibiu o curta – comédia de humor negro –, “Cut & Fried”, que foi muito bem aceito.