Sophia: a vilã de Marieta Severo em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Calculista, ambiciosa e destemida. Assim é Sophia (Marieta Severo em ‘O Outro Lado do Paraíso’), matriarca de uma das famílias mais poderosas de Palmas. Mãe de Gael (Sergio Guizé), Livia (Grazi Massafera) e Estela (Juliana Caldas), ela é do tipo dominadora e gosta de exercer a soberania dentro e fora de casa. Muitos poderosos da cidade lhe devem favores. Figura conhecida na alta sociedade palmense, é capaz de tudo para manter o bem-estar pessoal e da família e evitar a decadência financeira a qualquer custo. Tanto que, ao saber dos planos de Gael de se casar com Clara (Bianca Bin), jovem humilde e neta de Josafá (Lima Duarte), cujo o único bem material é um velho bar de beira de estrada no Jalapão, Sophia tenta fazer com que o filho desista do casamento.

Mas uma pedra exposta na prateleira do bar de Josafá chama a sua atenção. Ao notar o interesse da futura sogra, Clara resolve presenteá-la. Ela explica que, há alguns anos o pai, Jonas (Eucir de Souza), morreu num acidente quando explorava as esmeraldas. Os olhos de Sophia brilham imaginando a possibilidade de lucrar com a exploração de garimpo. Ainda mais depois de constatar com um especialista a autenticidade da pedra, uma verdadeira esmeralda. Com a informação em mãos, ela muda de atitude e passa a apoiar o casamento de Gael e Clara. Induz o filho, inclusive, a se casar no regime de comunhão total de bens, dizendo que o garimpo nas terras será a salvação da família, que já não tem mais tantas posses como no passado. O que Sophia não esperava era que Clara e Josafá iriam se manter firmes na decisão de não explorar as terras nem permitir que outros façam o mesmo.

A partir daí, ela fará de tudo para tirar Clara do caminho dos seus planos e vai tornar a vida da nora um inferno. Para a neta de Josafá, Sophia se mostra uma pessoa do bem, que quer preservar a harmonia de todos, mas age de forma contrária nos bastidores. E uma de suas vítimas é o próprio Gael. Sophia se aproveita do jeito explosivo e da instabilidade emocional do filho para incentivar Gael a pressionar Clara. A intenção é forçá-la a assinar a autorização para exploração do garimpo. Lívia também é convocada como cúmplice em um plano ainda mais audacioso para eliminar Clara.

O Outro Lado do Paraíso trata da Lei do Retorno e da crença de que um dia a justiça chega para todos, e conta uma história de amor, ambição e vingança. A obra é escrita por Walcyr Carrasco com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção geral de André Felipe Binder. A novela O Outro Lado do Paraíso estreou no canal internacional da Globo nesta segunda-feira, dia 23.