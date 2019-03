Edição de março/2019 – p. 14

Sodiê Doces traz bolo artesanal a Orlando

A Sodiê Doces – com mais de 266 unidades espalhadas pelo Brasil –, terá a sua primeira loja nos EUA, em Orlando, a partir do mês de junho, trazendo para o mercado americano cerca de cinquenta tipos de bolo, segundo informa a CEO da empresa, Cleusa Maria da Silva. Considerada a maior franquia especializada em bolo artesanal, a “Sodiê” abre campo de trabalho para brasileiro na Flórida e promete alavancar o sucesso conquistado, o que traz expectativa e total empenho da equipe que vem sendo treinada. “Nós queremos uma loja para os brasileiros. É um mercado que ainda desconheço, e que traz certa ansiedade, mas estamos esperançosos, apostando na ‘Sodiê’ nos Estados Unidos”, relata Cleusa. “A princípio a loja seria aberta em fevereiro, mas, atendendo as exigências das autoridades americanas quanto à construção do espaço e a licença de trabalho, acredito que em junho já estejamos operando”.

Adianta a empresária que a Sodiê Doces será uma franquia em Orlando, e que irá funcionar sob o comando de um casal de brasileiros, que conhece toda estratégia de operação do mercado americano, resultando em uma parceria segura. “A nossa primeira loja em Orlando será parceria, abrindo caminho no mercado internacional. A nossa meta é de expansão da marca ‘Sodiê’ nos Estados Unidos, portanto, pretendemos abrir outras lojas, consolidando o nosso objetivo. A minha expectativa é a melhor possível, que tudo dê certo, e que os brasileiros e os americanos nos aceitem”, acrescenta.

A parceria tem o apoio da Nestlé, informa Cleusa Maria, que irá disponibilizar os seus produtos para a preparação de bolo, como acontece no Brasil, mantendo a qualidade de produção que é uma forte característica da “Sodiê”. “Os nossos bolos utilizam os produtos Nestlé pela qualidade desses produtos, garantindo ao nosso cliente um sabor inigualável. A Nestlé é acionista da ‘Sodiê’ e estamos juntos nessa empreitada em Orlando”.

Quanto ao cardápio de bolo que será comercializado na loja de Orlando, disse Cleusa Maria que a “Sodiê” irá disponibilizar aos clientes mais de cinquenta tipos de doces – com recheios de dar água na boca –, para todos os paladares, que se submeterão ao seu exigente crivo de aprovação antes de ir para a vitrine. “Eu mesma avalio os bolos, testo os sabores e dou o aval final antes de serem comercializados. Eu fazia os bolos, hoje, evidente, com a expansão da empresa tenho uma equipe extremamente competente que faz isso por mim, mas estou atenta, experimentando tudo, pois o sabor é fundamental”, garante.

“A qualidade dos produtos e do atendimento, que são o nosso forte, serão mantidos em Orlando. Uma equipe vem sendo treinada, e mesmo o pessoal de apoio que será contratado nos Estados Unidos, deverá se enquadrar no nosso padrão de qualidade. Isso é fundamental e atende as nossas exigências”, orienta a CEO.

Empresária de sucesso no Brasil, que alcançou patamar privilegiado no mercado de doces – afinal não é fácil resistir às guloseimas –, Cleusa Maria detém um império de delícias, que agrada a todas as idades. Entretanto, avisa, o fator empreendedorismo é fundamental para o êxito de uma empresa, e quando consultada a respeito foi enfática: “Eu acho que nasci empreendedora e não sabia. Apenas três por cento das pessoas sabem que são empreendedoras, eu li um artigo sobre isso. No meu caso, a necessidade me fez crescer, buscar novos caminhos para sair da linha de pobreza – ela foi boia fria, cortadora de cana. E ser empreendedora no Brasil é um desafio”, confessa.

“Se eu tenho um problema, durmo, e no dia seguinte acordo com a solução do problema. Eu consigo encontrar o fio da meada. Somos uma família de dez irmãos, mas sou a única que empreende. Converso muito com a minha mãe sobre isso. Não tem outra pessoa na família com essa garra do empreendedorismo. Sempre tive vontade de crescer e não atribuo a isso o fator sorte, mas a batalha de todos os dias. Não sou de reclamar, trabalho muito. Você tem de ser o melhor naquilo que se propõe fazer, compreende? Por exemplo, uma faxineira tem que fazer o seu trabalho com garra, tem de ser a melhor. E não importa o que você faça, dê o melhor de si”, determina.

“Temos desafios todos os dias. É um recomeço, sempre, e temos de estar prontos para vencer os obstáculos e nunca desistir, principalmente quando se inicia um empreendimento. Saí de uma vida difícil e pude ajudar a minha família, os meus filhos. Eu gostaria muito que tivessem outras Cleusas para lutarem com coragem e chegar onde é preciso estar. O sucesso não se compra, se conquista. É preciso ter foco e determinação naquilo que se pretende realizar. Hoje posso ajudar as pessoas que acreditaram em mim lá trás, quando tudo era difícil, mas eu venci e sinto muito orgulho disso”, comemora. “Tive de me desdobrar para ajudar o meu filho, abri uma empresa para ele – Diego comanda uma empresa de salgados –, porque não queria que ele fosse boia-fria, como aconteceu comigo. Deus me deu uma oportunidade e agarrei com forças e deu certo”.

A grande oportunidade

Mas foi como funcionária de uma empresa que surgiu a oportunidade para Cleusa Maria prosperar. A mulher do patrão fazia bolos para fora e, quando teve problema de saúde, pediu para ajudá-la, até que parou com a venda de bolos e deixou que Cleusa continuasse o negócio. E foi fazendo bolo, que levava aos clientes a pé, e aprimorando a receita, com a ajuda de sua mãe, que conseguiu abrir o pequeno espaço em Salto – interior de São Paulo. “A Sodiê Doces começou em um imóvel de vinte metros quadrados”, conta. Quanto à origem da marca “Sodiê”, lembra Cleusa, “foi uma junção dos nomes dos filhos – Sofia e Diego”.

Perguntada sobre a sua equipe de apoio à frente de importante empreendimento, a CEO afirma que conta com a ajuda de advogados, nutricionistas, consultores e demais profissionais do setor, tendo como meta de trabalho o atendimento especial ao cliente. “O cliente é o termômetro do nosso negócio. E se, por exemplo, o cliente reclama de algo eu mesma faço questão de checar para saber exatamente o que houve. E se não tem o produto que ele procura, procuro criar algo novo, que atenda as suas expectativas, e é o que tenho feito”, finaliza.