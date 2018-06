Edição de junho/2018 – p. 14

Sobrevoe Orlando a bordo do Air Force Fun

Realizando cerca de cem voos diários, sobrevoando os parques temáticos de Orlando – voos entre cinco a 25 minutos –, a “Air Force Fun ” é um sucesso entre os turistas que visitam a cidade, proporcionando momentos de prazer e adrenalina. Com o segundo novo local e uma atração turística única nos EUA, com dois heliportos suspensos na Internacional Drive, a “Air Force Fun” oferece preços bem acessíveis, como, por exemplo, $29 criança e $34 adulto para um voo panorâmico sobre a Universal Studios. “Não precisa marcar hora para voar, basta chegar ao local que programamos o seu voo, de acordo com o percurso escolhido pelo passageiro. Temos várias rotas disponíveis, em pontos estratégicos de Orlando, que sobrevoam os parques. Atendemos por ordem de chegada”, informa Norberto Duarte, CEO do Grupo “Norbert Trading Corporation”, e idealizador da “Air Force Fun”.

Ao adentrar no “Air Force Fun” – no novo prédio de dois andares –, o cliente será recepcionado no primeiro piso, onde uma tela mostra a rota de todo os voos, podendo o visitante optar por um voo mais curto ou um voo longo, de até vinte e cinco minutos. “O empreendimento comporta dois heliportos que irão direcionar as rotas. Nós voamos a mil pés de altura e passamos pelos parques de Orlando, proporcionando momentos maravilhosos”, comemora. “A nossa previsão de voo é de trinta mil pessoas por ano”.

No primeiro piso, o cliente também encontrará camisetas, helicópteros miniaturas e várias outras lembranças da “Air Force Fun Helicopter Tours” para registrar o passeio. “Também fotografamos os clientes a bordo do helicóptero, e ele poderá adquirir as fotos posteriormente, para guardar como lembrança de sua viagem”, acrescenta o empresário.

Segundo alertou Norberto Duarte, cada voo comporta até três passageiros – além do piloto –, ou no mínimo dois passageiros. Caso o cliente queira voar sozinho, será cobrado o valor do tíquete de um adulto e de uma criança. “Antes de cada voo, o passageiro será pesado, pois temos uma limitação de peso. Tem que haver uma combinação de peso entre gasolina, piloto e passageiro. E caso a pessoa pese mais de duzentos e oitenta pounds, ela não poderá voar por normas de segurança do helicóptero”, avisa o empresário.“Gostaríamos de destacar que as nossas instalações pode atender as pessoas portadoras de necessidades especiais para que elas possam voar”.

No caso de família de quatro pessoas, explica Norberto que três seguem no primeiro voo, e uma fica aguardando no heliporto. Depois o helicóptero retornará ao heliporto e um dos três passageiros descerá para adentrar na aeronave o quarto passageiro, que estava aguardando. “É uma forma de contemplar a família para que todos possam voar juntos”, diz.

Os voos da “Air Force Fun” acontecem a partir das dez da manhã e seguem até o por do sol, mas, segundo Norberto, “estou estudando a viabilidade de voos noturnos. No futuro os nossos clientes poderão sobrevoar Orlando à noite”, enfatiza. “É importante dizer que nós não voamos com ventos fortes, seguimos a meteorologia, e nunca tivemos acidentes com voos de turismo”, celebra.

Indagado sobre a construção da “Air Force Fun” disse Norberto que, “a origem de minha profissão, engenheiro civil, aliada a minha segunda profissão, piloto, proporcionaram a construção do empreendimento, que deu certo. Engenharia e aviação combinam, o que motivou a construção dos heliportos, baseada nas normas de segurança do ‘FAA’. Aproveitei o espaço privilegiado na International Drive para construir os heliportos, após um estudo minucioso da área”, lembra.

“O presidente dos Estados Unidos voa no ‘Air Force One’, e, baseado no status do avião presidencial, que chama a atenção onde quer que esteja, criei para os turistas o ‘Air Force Fun’, que é diversão, alegria”, compara Norberto. “Sempre digo que sonhar é importante, independente do volume de dinheiro. Vale mais o sonho do que o dinheiro”, acrescenta o empresário.

“Eu gosto de criar, vivo de sonhos. Não me preocupo com a conta bancária, embora não queira que ela fique negativa (sorri). Construí trinta e dois prédios em Orlando – pela “Norbert Trading Corporation” –, e quando os vejo movimentados, fico orgulhoso. São vinte anos de muito trabalho, mas que valeram a pena”, relata Norberto. “A construção dos heliportos deu emprego a quinze pessoas. E todos trabalham alegres porque é um ambiente de diversão”.

CEO do Grupo “Norbert Trading Corporation”, empresa atuante no setor da construção de prédios e condomínios comerciais em Orlando, Norberto Duarte – natural de Volta Redonda no Rio de Janeiro – é renomado Engenheiro Civil, trabalhando na compra, venda, concepção de planejamento e desenvolvimento de obras. Simultaneamente, comanda a companhia de aluguel de helicópteros, na International Drive, “Air Force Fun”, que leva turistas para sobrevoar as belezas da terra de Mickey Mouse, colocando em prática a sua paixão em voar.

Piloto comercial desde 1986, trabalhou na “Líder Aviação”, conceituada empresa de transportes de helicópteros no Brasil, a serviço de empresários e personalidades da vida política no país. “Ser piloto está no sangue”, diz o empresário. “O voo é uma cachaça”, brinca.