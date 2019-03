Edição de março/2019 – p. 33

Sob nova direção: barbearia The Cave reinaugura em alto estilo em Orlando

Por Geovany Dias

Como já diziam os mais antigos, “poucas relações são tão fiéis quanto a relação entre um cliente e seu barbeiro”. E para a comunidade imigrante, encontrar um serviço de barbearia que esteja à altura dos que são oferecidos no Brasil – famosos por serem de excelente qualidade e de grande estilo – é uma tarefa um tanto quanto difícil.

Era. A The Cave Barbershop, que já havia funcionado anteriormente, reabriu as portas e aposta na brasilidade para atrair cada vez mais clientes. No último 7 de março, a nossa comunidade esteve reunida para celebrar e conhecer as novidades que a Barbearia dos Brasileiros, como ficou conhecida a The Cave, trouxe para Orlando. O espaço, que fica no estratégico bairro de Metrowest, é mais um ponto de encontro em que a rapaziada pode se reunir, conversar, se divertir e cuidar do visual. “Estamos esperando uma ótima fase para a The Cave nessa nova temporada, trazendo cada vez mais essa ideia de ser um ambiente gostoso para passar um tempo, conversar e cuidar da aparência”, conta Diego Bastos, sócio proprietário da The Cave.

Originalmente inaugurada em 2017, a The Cave nasceu nos Estados Unidos em um momento em que o Brasil também pedia por mais empreendimentos com este formato. Segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchising, o segmento de saúde, beleza e bem-estar cresceu cerca de 10% ao longo dos últimos 10 anos no país, um salto gigantesco, especialmente quando 30% do faturamento do setor se deve ao público masculino, que cada vez mais tem procurado por serviços de cuidado e beleza. Essa demanda se tornou comum no Brasil e, claro, entre a comunidade brasileira na Flórida, que vem aumentando nos últimos anos. O investimento no setor, portanto, é estratégico e certeiro: ganha a comunidade, ganham os investidores. “A proposta da The Cave é atender a demanda local que pede por serviços desse jeito. Não é somente entrar, cortar o cabelo e sair. É algo mais sofisticado, ter um atendimento e um cuidado especial. Criar uma relação de parceria entre o cliente e o barbeiro, porque a gente sabe a importância desse contato. É uma relação de confiança e até mesmo de amizade. E o espaço em si tem esse intuito, de criar uma atmosfera que permita isso, essa interação”, revela Cinthia Messias, sócia proprietária da barbearia.

Desde 2013, o ramo de cuidados com beleza e estética tem se desenvolvido em curva progressiva e, de acordo com a Associação Nacional Barber Boards of America, a profissão de barbeiro é a que mais cresce nos Estados Unidos há dois anos consecutivos, com crescimento de 10% em todo o país. Bruno Nambuco é um dos entusiastas dessa profissão. É um daqueles barbeiros que tem fila de cliente esperando a vez só para ser atendido por ele. Com um currículo de 7 anos de profissão no Brasil, uma temporada na Europa e alguns anos já atuando nos Estados Unidos, ele retornou à cidade de Orlando para somar ao time da nova fase da The Cave e está otimista. “A gente sempre quer desempenhar o melhor da gente. Eu estou bastante feliz de ter voltado para The Cave, acho que a equipe é muito unida, muito dedicada, e fiquei honrado de ter sido convidado pra voltar pra cá. Acredito que temos tudo pra bombar e eu estou aqui pra contribuir pra esse empreendimento seja um sucesso!”, anuncia Bruno.

O coquetel serviu ainda para apresentar novidades também em serviços. O espaço conta agora com química e pintura, massagem, hair design, além dos tradicionais cortes de cabelo e barba. “Nós queremos atender bem à nossa comunidade. Queremos trazer nossa comunidade brasileira pra perto e oferecer serviços que possam satisfazer as necessidades desse público. Por isso agora, inclusive, aumentamos o leque de opções aqui da The Cave. A progressiva, por exemplo, é algo que muitos clientes perguntavam e nós não tínhamos. Mas agora também já faz parte das nossas opções de tratamento, além de pintura, de cabelo e de barba, design, e por aí vai. A ideia é ir estudando o público e trazer ainda mais serviços com base nessa necessidade”, explicou Diego.

Planos para futuro

Como todos os bons empreendedores, Diego e Cinthia já planejam os próximos passos da barbearia. “Até o final do ano, queremos ampliar ainda mais as nossas opções de serviços estéticos, porque de fato a demanda tem sido crescente nessa direção. E como o local permite que os homens se sintam à vontade para fazer estes tratamentos, queremos aproveitar isso para oferecermos um espaço ainda mais completo, com tudo que eles querem”, adiantou Cinthia.

Com uma visão bastante centrada e com perceptível entendimento acerca do público ao qual atende, a The Cave tem tudo para se tornar uma daquelas histórias de sucesso de brasileiros nos Estados Unidos. Com a dedicação da equipe e a já conhecida fidelidade do público, o empreendimento tem um promissor caminho a seguir. “A gente sempre pensa grande, mas sem atropelar as etapas. Estamos reestruturando a marca, mas futuramente, já esperamos ir pra outros lugares e licenciar franquias em outros lugares, abrir novas unidades, e por aí vai”, afirma Diego com entusiasmo.