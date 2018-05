Edição de abril/2018 – pág. 37

Saltos sem dor

Temporada após temporada, sempre variamos com sandália, anabela, peep toe… Mas é o salto alto que tem um lugar guardado em nossos corações. Porém, as assaduras, feridas e possíveis bolhas que podem ser causadas pelo salto alto, podem destruir nossa imensa paixão por eles.

No verão o problema fica ainda pior, pois com o calor e a umidade jogando sujo com nossos pés, qualquer coisa pode acontecer, mesmo que os sapatos sejam da melhor qualidade. Assim que, na maioria das vezes, temos que usar os sapatos de salto alto com os pés cobertos de curativos. Tudo acaba sendo uma questão de sorte… ou será que não?

Para tentar evitar todos esses problemas, confira aqui dicas valiosíssimas para preparar tanto nossos pés, como nossos sapatos, para não sofrermos quando decidirmos usar os saltos que tanto amamos.

Hidratar muito bem os pés

Isso é o mais importante! Um creme leve hidratante deve ser aplicado nos pés, isso preparará a pele, deixando ela mais resistente e elástica, evitando a aparição de rachaduras nos calcanhares.

Cuidado com as costuras dos sapatos

Muitas vezes, as costuras são as culpadas pela aparição de assaduras. Um truque para evitá-las? Aplique um creme hidratante ou vaselina nas costuras, alguns dias antes de usar os sapatos, para amolecê-las. Isso claro, se o sapato for de pele.

Truque caseiro

Se você não preparou seus pés antecipadamente, coloque os sapatos em uma sacola plástica no congelador durante duas horas; depois disso retire os sapatos do congelado e aproveite que ele adquiriu umidade e assim você pode adaptá-los a forma de seu pé.

Meias invisíveis

Se o sapato for fechado, aposte em meias invisíveis ou meias sapatilhas que proteger os pés da fricção.

Usá-los em casa dias antes

Assim vão tomando a forma do seu pé. Você também pode usar os sapatos com meias e assim acelerar o processo de adaptação.

Palmilhas de silicone

Elas podem ajudar a evitar a fricção na planta dos pés, mas não nos calcanhares e dedos. Para essas zonas aposte em curativos especialmente feitos para elas.

Sprays especiais

São encontrados em sapatarias e até farmácias. Servem para amolecer o interior dos sapatos e adaptá-los a cada pé. Para um melhor resultado, caminhe com eles durante meia hora com meias após aplicar o spray.