Edição de fevereiro/2019 – p. 37

Saias de lã

Se existe uma peça que, com certeza, é a cara da primavera, essa peça é a saia. Quando o sol brilha nas ruas e os dias são mais longos, temos una vontade irresistível de tirarmos todas as camadas de roupa e começar a usar peças curtas. É por isso que, nessa época do ano, as saias – especialmente de corte mini – são as rainhas do street style.

Combinando-as com botas de cano curto, sapatilhas ou sandálias e ótimas para usar tanto com camiseta básica, como suéter de lã, moletom ou blusas mais sofisticadas. E, se nas últimas temporadas foram as saias plissadas que invadiram as vitrines, parece que existe uma sucessora a ponto de destroná-las. São as saias de lã, que contam com a versatilidade das anteriores mas, além disso, aportam muito mais comodidade.

Marcas de luxo como Prada, Gucci e Proenza Schouler já lançaram suas apostas de saias de lã para essa primavera. E, além disso, as saias de lã não aparecem apenas em versão midi, mas também a minissaia de lã – principalmente a de malha jacquard – está despontando como um toque rebelde e chique ao mesmo tempo.