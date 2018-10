Edição de outubro/2018 – p. 30

Sai à tabela de jogos da 5ª Florida Cup 2019

Marcando a 5ª Florida Cup – de oito a 13 de janeiro de 2019 –, no Orlando City Stadium, em Orlando, destaque as participações das equipes do São Paulo FC e AA Flamengo que enfrentam respectivamente o AFC Ajax – tetracampeão da UEFA Champions League –, e o Eintracht Frankfurt – equipe da Bundesliga e atual campeão da Copa da Alemanha. Os organizadores apostam em grandes torcidas na casa Orlando City e Orlando Pride – que tem no elenco a jogadora Marta, melhor jogador do mundo, eleita pela FIFA por seis vezes –, e no Al Lang Stadium, em St. Petersburg, na Flórida.

“Para nós do Orlando City é um compromisso ajudar a promover eventos de futebol profissional. E ter a ‘Florida Cup’ em mais um ano em nosso estádio, proporciona aos fãs de futebol em Orlando a oportunidade de vivenciar o maior esporte do mundo e conhecer de perto a nossa casa, uma das melhores atmosferas para o esporte na América do Norte”, comemora o CEO do Orlando City, Alexandre Leitão.

De acordo com a tabela divulgada pelos organizadores da 5ª Florida Cup, no dia10 de janeiro o AFC Ajax enfrenta o Flamengo, no Orlando City Stadium, às 19 horas. No mesmo dia e horário, jogam Eintracht Frankfurt e São Paulo FC, em St Petersburg. Já no dia 12 de janeiro, o Orlando City Stadium mais uma vez será palco das finais da Florida Cup 2019. Às 13 horas o São Paulo FC enfrenta o AFC Ajax e, às 16 horas, Flamengo joga com o Eintracht Frankfurt.

Show de Ivete Sangalo

No intervalo entre as duas partidas haverá atração mais do que especial, com o show da cantora Ivete Sangalo, o grande nome da “Fan Fest” da Florida Cup em 2019, que irá sacudir as torcidas no estádio, mostrando os sucessos que marcaram a sua carreira. A presença da baiana consolida o sucesso do evento. É a maior celebração internacional de futebol realizada anualmente na Flórida, que reúne Clubes de futebol mundialmente reconhecidos da Europa e da América Latina.

“Somos uma plataforma global, que combina o esporte com entretenimento. Para as equipes isso significa preparação de excelência para a temporada, aliada a grandes oportunidades comercias em novos mercados. Para os torcedores é a chance de assistir, ao vivo, futebol de alto nível, shows de estrelas internacionais e de ter experiências em uma semana repleta de eventos únicos, de diversão nos parques da Universal”, enfatiza Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.

Regras dos jogos

O evento de 2019 seguirá no mesmo formato original do primeiro torneio, realizado em 2015. As equipes serão divididas em dois grupos: Brasil x Europa. Cada time jogará duas vezes. Os confrontos já estão pré-definidos com um campeão consagrado na rodada final. Vitórias garantem três pontos aos clubes e empate 1 ponto com decisão direta nos pênaltis valendo 1 ponto extra para o vencedor. O primeiro critério de desempate, caso seja necessário, é o número de vitórias, seguido do saldo de gols, confronto direto, gols marcados e fair play, seguindo regras da FIFA

Os torcedores que planejam assistir aos jogos podem comprar pacotes de viagem que incluem ingressos para as partidas, acomodações em um hotel Universal Orlando e entrada nos parques temáticos por meio do site floridacup.com.

Os ingressos para os jogos no Orlando City Stadium também estarão disponíveis para compra no site floridacup.com. Os ingressos para a partida que será disputada no Al Lang Stadium estarão disponíveis nas próximas semanas. Jornalistas que pretendem cobrir o evento também já podem se inscrever no site floridacup.com