Edição de outubro/2018 – p. 40

Requinte nas luminárias

A luz é um detalhe muito importante dentro de uma casa, sendo assim, as luminárias são peças-chave para o destaque de um cômodo ou móvel.

Os lustres andavam meio esquecidos e há pouco tempo, só se falava em spots. Como o lustre é uma das peças-chave da iluminação, é importante escolhê-lo com bastante cuidado. Uma boa dica são as luminárias clássicas, elas ficam ótimas para os mais variados estilos de decoração e ainda têm a vantagem de continuar mantendo valor no mercado por muitos anos.

Brilho, transparência, luxo. Olhares se voltam para o teto quando um lustre de cristal está em cena. Não faltam belos exemplares, do modelo tradicional aos de desenho mais arrojado. Esta releitura dos tradicionais lustres de cristal, está ganhando cada vez mais admiradores. Encontramos peças em cores e formas exuberantes, modelos arrojados belíssimos como esculturas, porém sempre é bom ter o cuidado com as proporções destes lustres. Devemos levar em conta o tamanho do ambiente e o pé direito para que as peças se harmonizem com o espaço.

Dentro destas tendências encontramos espaço para luminárias em tons de dourado ou prata, com ou sem cúpulas, as quais podem ser retiradas e recolocadas, de acordo com o aconchego que desejarmos conferir ao ambiente, ou até mesmo com a estação do ano.

Na hora de colocá-los no ambiente, não hesite se quiser apostar na modernidade e no clássico juntos. A tendência combina os dois opostos. A regra é o bom senso.