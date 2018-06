Edição de maio/2018 – pág. 22

Regra da casa: veja como aproveitar o espaço do seu condomínio com tranquilidade

Em qualquer lugar do mundo, morar em condomínio é uma constante dúvida sobre o que é ou não permitido. Nos Estados Unidos não é diferente: os complexos habitacionais são a configuração residencial mais famosa e, justamente por conta disso, conhecer as regras básicas para uso de áreas comuns, como piscina ou até mesmo o estacionamento, torna-se fundamental. Conversamos com um especialista para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Confira:

Nossa Gente – Quais são os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam sobre o uso de piscinas no condomínio?

Nick – Observar as regras de piscinas é muito importante. Os regulamentos são escritos com o propósito expresso de manter uma área de piscina divertida, relaxante e segura. Algumas pessoas não leem ou compreendem as regras da piscina/spa. É muito importante fazer isso e também observar os horários em que a piscina abre e fecha no seu condomínio.

NG – Quais são as regras gerais para uso das piscinas?

Nick –Uma das maiores regras globais é “respeito”. Você vive em uma comunidade compartilhada com muitos outros ao seu redor. Tratar todos os itens da piscina, churrasqueiras, móveis e quaisquer áreas de jacuzzi com respeito para que eles fiquem muito agradáveis e utilizáveis para todos. Lembre-se de que os proprietários da comunidade compraram esses itens e esperam que eles sejam bem mantidos e bem tratados. Se os itens estiverem quebrados e não forem cuidados, isso pode resultar em áreas de piscina menos agradáveis. Esses itens são todos muito caros para substituir se eles estiverem quebrados. Além disso, trate seus vizinhos com respeito. Ter cuidado e preocupação para todos e permitir-lhes desfrutar da área da piscina também.

NG – Por que festas de piscina não são permitidas na maior parte dos complexos?

Nick – Em geral, uma festa na piscina só é permitida com a permissão por escrito do escritório administrativo. O escritório pode permitir que você possa hospedar uma pequena reunião. Algumas comunidades organizam seus próprios eventos de festas na piscina para todos os vizinhos, no intuito de manter a da piscina como um ambiente relaxante e feliz para todas as pessoas. Em caso de realizar uma festa na piscina, é importante lembrar que se deve manter a música baixa para não perturbar os vizinhos que possam estar em suas casas.

NG – Quais regras são aplicadas para crianças e animais de estimação na área da piscina?

Nick – Comumente, os animais não são permitidos nas áreas da piscina, a menos que sejam certificados como animais de serviço. Toda comunidade pode ter regulamentos diferentes para grupos etários diferentes no pool. Normalmente, qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos é obrigada a ser acompanhada por um residente adulto quando estiver dentro e ao redor da piscina. É importante não ter garrafas de vidro na piscina. Se o vidro estiver quebrado, ele pode ser pisado por alguém acidentalmente

NG – Quais são as regras gerais para estacionamento?

Nick – Cada comunidade tem diferentes regulamentos de estacionamento. Alguns têm lotes abertos, alguns têm estacionamento reservado, alguns têm garagens e assim por diante. Certifique-se de nunca estacionar em um espaço reservado ou em frente a uma garagem que você não paga mensalmente. A pessoa que aluga esse espaço tem o direito de solicitar o guincho para a retirada de outro veículo não autorizado

NG – Posso convidar pessoas para um treino no centro de fitness do meu complexo?

Nick – Sim, na maioria das comunidades, se você acompanhar seu convidado, você pode trazê-lo para a academia para um ótimo treino.

NG – Quais são as regras para remodelação? Há horas / dias para uma pessoa fazer algum tipo de trabalho na casa?

Nick – Cada comunidade tem seus próprios regulamentos relativos a mudanças interiores decorativas e cosméticas. Normalmente, as comunidades estão bem com você fazendo pequenas mudanças estéticas, como pintar, pendurar fotos ou fazer algo como trocar uma torneira por uma que você goste mais. A regra comum é que você é responsável por alterar suas alternâncias antes de sair. Se houver algum dano na casa, você pode estar olhando para os custos de reparos após a sua saída. Verifique com o seu escritório de gestão antes de fazer qualquer alteração e leia o seu contrato.

Quais regras para barulho?

Nick – ruído é um assunto desafiador, porque muitos pensam diferente sobre o que constitui o ruído. Mais uma vez, remonta a todos tendo cuidado e respeito uns pelos outros. Edifícios e comunidades diferentes são construídas de maneiras diferentes. Alguns podem ter menos tráfego sonoro do que outros. A regra geral é que todos têm o direito de desfrutarem pacificamente de sua casa. Ruídos intrusivos e contínuos, como festas e música barulhentas, gritos, saltos e movimentos altos de móveis em andamento podem resultar em uma violação. Não se pode perturbar a paz geral na área ao redor. O objetivo é que todas as pessoas amem suas casas e vivam entre seus vizinhos da maneira mais pacífica possível.