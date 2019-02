Edição de fevereiro/2019 – p. 40

QUARTO DE BRINQUEDOS: Dicas para organizar o quarto da bagunça

Para as mães, a tarefa de arrumar e organizar o quarto das crianças pode ser um pesadelo. Mas com algumas dicas e um pouco de criatividade, você poderá organizar o quarto e os brinquedos de um jeito que talvez você nunca tenha imaginado. Então, confira algumas dicas de organização e deixe tudo no lugar, sem deixar de lado a decoração do ambiente.

Você sabe como organizar brinquedos de forma eficaz? Ensine para a criança que cada item tem o seu lugar, ou melhor, uma “casinha” – falando na linguagem deles. Você também pode usar etiquetas, com desenhos ou com os nomes dos tipos dos brinquedos que ficarão em cada lugar. Por exemplo: uma caixa só para bonecas. Outra, só para carrinhos. Tudo dividido por tipos, fica muito mais fácil para organizar.

Para transformar o quarto de bagunça em uma verdadeira brinquedoteca, lance mão de utensílios imprescindíveis nessa tarefa, como nichos, caixotes de madeira, cestos plásticos, de tecido ou vime. Opções de organizadores é o que não falta! Ter os brinquedos organizados é uma ótima ajuda para tranquilizar as crianças em um dia de chuva, quando não dá para brincar lá fora. Afinal, qual mocinha não adoraria brincar em um cantinho desses?

E que tal chamar as crianças para te ajudar a personalizar um baú para organizar os brinquedos? Você pode oferecer adesivos, estampar as mãos e os pezinhos deles (pintados previamente com tinta plástica), usar estêncil ou até mesmo carimbos. A organização vai se transforma em um momento divertido em família!

Chame as crianças para ajudar e transforme o momento de organizar em uma grande diversão! A tarefa dos pequenos é separar os brinquedos por tipos, que serão guardados em caixas devidamente etiquetadas.

A decoração e a organização desse espaço foram feitas com o método Montessori. O resultado é um espaço lúdico, completamente acessível para os pequenos, com os livros organizados na prateleira e os brinquedos armazenados nas caixas de madeira sob a bancada.

Caso tenha um cômodo extra em casa, que tal separá-lo exclusivamente para uso das crianças? Use organizadores por todo o espaço, e também coloque um tapete, de preferência de EVA, para maior conforto térmico para os pequenos e facilidade na hora da limpeza.

Não são mil utilidades, mas é multifunção, para os meninos, com certeza: esses super-heróis da foto são, na verdade, baús organizadores. Além de guardar os brinquedos, também servem para o cenário de luta dos heróis, como decoração do quarto e como banquinho.

As meninas adoram brincar de casinha. Então, uma sugestão é fazer uma outra brincadeira com elas, no estilo “siga o mestre”: se a mamãe arruma a casa, e elas adoram brincar de ser mamãe, que tal copiar o adulto nessa hora e arrumar todo o quarto? Siga estas dicas e seja mais feliz! Até a próxima!