Edição de janeiro/2019 – p. 32

Psicoterapias Poderosas

Gostaria de divulgar ao público e aos colegas o conceito de “Psicoterapias Poderosas”.

Ao contrário das terapias mais tradicionais, essas psicoterapias prestam atenção especial ao corpo, e a atenção de terapeuta para o cliente é também mais focalizada e sensível. Essas terapias atentam às sensações para além das emoções, por exemplo, ao que se ouve, se vê, cheira e toca no momento presente e durante períodos críticos.

A utilização do corpo e dos seus cinco sentidos (visão, audição, paladar, tato e olfato) permite uma terapia mais rápida e eficaz do que outros métodos de tratamento tradicionais, pois a exploração da memória corporal tende a identificar e integrar elementos informativos gravados e dispersos na pessoa, tanto a nível físico quanto mental. Essas psicoterapias contam com o que o corpo sabe, isto é, aquilo que é identificado naturalmente; nelas, a memória somática tem acesso a partes profundas do cérebro e conecta redes existentes sensíveis.

Exemplos dessas terapias:

EMDR “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, ou seja, Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares, de Francine Shapiro;

EFT “Emotional Freedom Technique” – Técnica de Liberdade Emocional, de Gary Craig;

Hakomi, de Ron Kurtz;

PBSP “Pesso Boyden System Psychomotor”, ou seja, Sistema Psicomotor de Pesso e Boyden;

SE “Somatic Experiencing” – Experiência Somática, de Peter Levine;

Brainspotting – Ponto no Cérebro, de David Grand. Revejam o meu artigo: http://www.nossagente.net/brainspotting-aonde-olhamos-afeta-o-que-sentimos/);

Hipnose.

Na área de Orlando, há vários profissionais formados na maioria das terapias acima que, há anos, existem em todo o país e pelo mundo fora, nomeadamente no Brasil e em Portugal.

Se pensar em fazer terapia, considere as primeiras, pois elas são metodologias mais rápidas, mais profundas e congruentes com as recentes descobertas sobre a anatomia neurobiológica. Todas oferecem resultados psicológicos, emocionais e físicos; tendo a Brainspotting como uma das mais reconhecidas. A Fundação da Escola Primária de Sandy Hook publicou o resultado dos tratamentos às vítimas, e o Brainspotting veio em primeiro lugar, perto do EMDR, EFT e outras modalidades. Segundo a novelista George Eliot: “Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido”.

Excelente 2019, com paz, alegria e saúde!