Edição de maio/2018 – pág. 35

Priscilla Triska premiada: “melhor produtora do ano”

A produtora de espetáculos Priscilla Triska, recebeu o prêmio de “Melhor Produtora de Arte e Cultura” no “Focus Brasil & Press Award”, evento de premiação que aconteceu no último dia 12 de maio, no Amaturo Theater, em Fort Lauderdale, reunindo personalidades e profissionais que se destacaram em suas áreas de atuações em 2017. No comando da “Bis Entertainment”, que no mês de julho completa três anos de plena atividade, trazendo à Flórida importantes peças de teatro – comédia e musical com atores consagrados –, a empresária agradece o reconhecimento e comemora: “Receber o prêmio de melhor produtora na categoria arte e cultura é muito gratificante. É um grande incentivo para o meu trabalho que proporciona entretenimento”, relata Priscilla.

“É uma honra ser reconhecida em tão pouco tempo de história. Concorri com grandes nomes da área, pessoas consagradas, e fui considerada a melhor produtora do ano”, enfatiza Triska emocionada. “Eu quero agradecer ao público que tem prestigiado o meu trabalho, apoiando a cultura, também prestigiando os atores brasileiros com espetáculos incríveis, proporcionando à plateia momentos de alegria e de emoção”, comemora.

E para celebrar no mês de julho os três anos da “Bis Entertainment”, a empresária Priscilla Triska traz a Orlando o consagrado ator Antônio Fagundes, na comédia “Baixa Terapia”, que conta a hilária situação de três casais que acabam trancados em uma sala de terapia e se veem obrigados a resolver seus problemas ali, com a ajuda de desconhecidos. No elenco, Fagundes reúne a esposa Alexandra Martins, e a ex, Mara Carvalho —além do filho Bruno Fagundes, Fábio Espósito e Ilana Kaplan.

A comédia “Baixa Terapia” será apresentada em Orlando, no dia 20 de julho, no Bob Carr Theater – 401 W Livingston St –, seguindo para Boston, com apresentação dia 21, e Miami, dia 22.