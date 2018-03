Edição de março/2018 – pág. 28

Previna-se contra desastres naturais: adquira seguro

Em caráter de prevenção aos desastres naturais, a FEMA em Orlando, alerta os residentes para que adquiram o seguro contra enchentes o quanto antes, evitando os transtornos inesperados que ocorrem com as inundações. E mesmo que o seu imóvel sofreu danos com a passagem do Furacão Irma na Flórida, a proteção da propriedade é de extrema importância. Portanto, comprar e manter o seguro garantirá sua condição financeira contra as tempestades futuras.

As inundações são os desastres naturais mais comuns e onerosos nos EUA, embora existam mais de 1,7 milhões de apólices do National Flood Insurance Program (NFIP) em vigor no estado, cerca de 50% dos proprietários de casas da Flórida dentro das áreas especiais de risco de inundação tinham seguro contra inundações antes do furacão Irma ter atingido a região, no dia 10 de setembro de 2017.

Até a data de 26 de dezembro de 2017, mais de 27.690 indenizações do NFIP por danos causados pelo furacão Irma foram solicitadas, fechando em 80,63%. Com isso, mais de US $ 609 milhões foram pagos aos segurados.

O NFIP é um programa federal criado pelo Congresso para mitigar as futuras perdas de inundações em todo o país através de regulamentos de construção e zoneamento que devem ser cumpridos nas comunidades. Esses regulamentos permitem a implementação de uma proteção acessível e protegida pelo governo federal para proprietários de imóveis.

Portanto, o NFIP não pode pagar por uma indenização se você não tiver uma apólice em vigor quando ocorrem os danos. Normalmente, uma nova apólice de seguro contra inundação leva 30 dias para se tornar efetiva depois de comprá-la. O dano causado pelas inundações geralmente não é coberto pela apólice de seguro de um proprietário. Verifique com seu agente ou empresa os procedimentos para obter informações sobre a apólice de inundações e a cobertura.

Quase 25 por cento das solicitações de seguro contra inundações provêm de áreas de baixo a moderado de risco e recebem um terço de toda a assistência federal para desastres para inundações. As inundações podem ocorrer quase em qualquer lugar. Ocorrem em áreas de baixo a moderado risco, bem como em áreas de alto risco. Mesmo se você mora em uma área NR 143 Resolve to Buy Flood Insurance in the New Year Portuguese de baixo a moderado risco, você é encorajado a obter e manter cobertura para sua propriedade e seus conteúdos.

Área de risco de inundação

Se você mora em uma área de inundação de alto risco (chamada Área Especial de Perigo de Inundação), você precisa comprar e manter o seguro contra inundações enquanto você tiver uma hipoteca de um credor com regulamentação federal. No entanto, todos são solicitados a obter seguro contra inundações.

Enquanto sua comunidade participar do NFIP, você é elegível para comprar uma apólice de inundações com a mesma cobertura que você receberia se você morasse em uma área de alto risco, mesmo que não vivesse em uma área de risco de inundação. Uma Apólice de Risco Preferencial (uma apólice de seguro de inundação de custo mais baixo) fornece cobertura de conteúdo e construção para propriedades em áreas de risco baixo a moderado.

Se sua comunidade não participar do NFIP, você poderá comprar um seguro contra inundação privado. Fale com um agente de seguros independente para obter os detalhes. Para a inclusão da comunidade no NFIP, entre em contato com as autoridades adequadas em sua comunidade, ou seja, o prefeito, gerente de emergência ou gerente da planície aluvial.

Os funcionários da sua comunidade devem entrar em contato com o Coordenador do Estado da NFIP da Flórida para obter orientação. Se você é um locatário e vive em uma comunidade que participa do NFIP, você pode obter seguro contra enchentes para cobrir o conteúdo de sua casa ou empresa.