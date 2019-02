Edição de fevereiro/2019 – p. 03

Prestigiar eventos brasileiros fortalece o propósito cultural de nossa comunidade

Importantes atrações vêm sendo realizadas em Orlando – no âmbito do entretenimento e da gastronomia –, com a presença de consagrados artistas brasileiros – empresários renomados –, caso do vocalista Xanddy, do “Harmonia do Samba”, que promete agitar a cidade em 15 de março com o “Carnabis” – o primeiro carnaval brasileiro em parceria com a “BIS Entertainment”, no “Hard Rock Orlando – Universal Studios”. Em maio, dia 19, será a vez do “Brazilian Day Orlando Festival”, no Lake Eola Park – Downtown Orlando – trazendo o show de Paulo Ricardo, entre outras atrações que exibem um Brasil criativo na cidade multicultural.

No mês de janeiro, vale lembrar, o show da dupla Cesar Menotti & Fabiano reuniu cerca de mil pessoas na bate Run Jungle, consolidando o êxito do espetáculo musical. É o destaque relevante de nossa gente no polo turístico de Orlando, fazendo a diferença, com reconhecida qualidade.

Bares tradicionais estão sendo inaugurados, proporcionando leque privilegiado de opções para residente e turista, caso do “Boteco do Manolo”, tradição do Rio de Janeiro que chega aos EUA com cardápio especial. Tem o “A Brasileira Bar & Grill”, apresentando o melhor da nossa cozinha, e, também, o badalado “Hocca Bar”, no Flórida Mall, servindo pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela, famosos no Mercadão – Mercado Municipal de São Paulo.

São frentes novas de trabalho que abrem oportunidades imprescindíveis para o brasileiro. Portanto, cabe a cada um de nós cumprirmos com a nossa parte comparecendo aos eventos, prestigiando-os. Um mercado crescente – em diversificados segmentos –, que fortalece o propósito cultural de comunidade. Acontecimentos que promovem conhecimento, lazer e socialização, impulsionando ainda mais o turismo. É o momento de celebrarmos parte de nossas origens, coisas típicas e costumes de nosso país.

Faça o seu melhor com presença nos shows, restaurantes e atividades realizada por brasileiros – eventos de forma geral. Leve a família, amigos e contribua para que possamos cada vez mais galgar espaço e deixar a nossa marca na cidade que cresce e que recebe turistas de várias partes do mundo – visitantes de várias partes do Brasil. É a grande chance para empreendedores que investem em negócios que alimentam a mola-motriz do entretenimento. Valorize!