Edição de março/2018 – pág. 17

Pellicano chega à Flórida

A Pellicano Marketing & Communications, agência de publicidade que atende, entre outros clientes, a TV Globo Internacional e o PFC (o canal do futebol) abre uma filial na Flórida. Depois de 16 anos nos Estados Unidos, será o primeiro braço avançado da empresa que até agora gerenciou suas contas a partir da matriz em Nova York.

O novo escritório será dirigido por Fátima Paiva que, ao mesmo tempo, assumirá a coordenação de marketing da agência. O processo de abertura começou no início de fevereiro com a mudança de Fátima para Miami.

Segundo Ciro Pellicano, CCO da agência, “a Flórida é o território de preferência de dezenas de empresas de origem brasileira já instaladas ou em fase de instalação. Nesse cenário, o skype que nos desculpe mas a presença física é fundamental.”

Na bagagem, a nova office manager de Miami leva os 16 anos de expertise da agência com a comunidade brasileira e com o mainstream market dos Estados Unidos e do resto do mundo. Além da experiência que o publicitário Pellicano acumulou em sua longa carreira publicitária no Brasil, América Latina e Europa.

Na Flórida, a Pellicano deverá oferecer o mesmo cardápio de serviços que lhe permitiram construir as relações duradouras que tem hoje: campanhas online e offline; planejamento e compra de mídia; design e web design; geração de conteúdo; pesquisa de mercado; promoções; eventos; todos os recursos de uma agência full service que une criatividade brasileira com experiência internacional.

O endereço será divulgado brevemente, mas o email da Fátima já está open for business: fatima@pellicano.co