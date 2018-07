Edição de julho/2018 – p. 10

Pela segunda vez consecutiva, Orlando é a cidade com mais investimentos em mercado imobiliário nos Estados Unidos

O investimento imobiliário sempre foi considerado uma das formas mais seguras de investir dinheiro, especialmente quando se trata de investir em outro país, como no caso dos Estados Unidos. Nos últimos tempos, é notório o crescimento imobiliário em Orlando, seja para moradia, investimento ou aluguel. A revista Forbes, em parceria com o Local Market Monitor, fez uma avaliação sobre mercados habitacionais nos EUA, reunindo informações sobre crescimento da população, oferta de empregos e valores de imóveis. De acordo com essas análises, o investimento nas regiões melhores avaliadas seria mais seguro e com menor possibilidade de riscos.

Depois de um período em que os valores de imóveis aumentaram em todo o país, a disponibilidade de casas entrou em declínio e, com isso, ficou difícil realizar investimentos razoáveis. Entretanto, em outras regiões dos Estados Unidos, algumas cidades possuem uma interessante relação entre oferta de emprego e crescimento imobiliário e elas foram listadas como seguras para um crescimento econômico sustentável em médio e longo prazo. E, pelo segundo ano consecutivo, Orlando ficou em primeiro lugar.

Os valores de imóveis em Orlando aumentaram 9% em 2017, chegando a uma média de US $ 247,550.00. O Local Market Monitor deduz que o mercado permanece em movimento favorável ao investimento e estipula que preços poderão aumentar em 35% até 2021. Um dos fatores que apoiam a previsão positiva é de que a oferta de emprego cresceu 7,1% nos últimos dois anos e a população teve aumento de 7,6% nos últimos três anos.

Corretor de imóveis nos Estados Unidos, Márcio Silva explica que “Orlando possui uma economia majoritariamente baseada no turismo, e por isso segue muito bem de forma geral, acompanhando a também boa economia dos Estados Unidos. Além disso, desde 2008, com a crise do mercado imobiliário, os preços de propriedades na cidade caíram drasticamente. Ou seja, a grande maioria dos imóveis ainda possuem valores abaixo na média nacional”.

Acompanhando as previsões positivas listadas pela Forbes, a GOBankingRates.com analisou 61 das 100 cidades mais populosas dos Estados Unidos para investigar quais delas possuem o melhor ambiente para investimento em mercado imobiliário. Com parâmetros relacionados também aos preços de imóveis, crescimento da população e das ofertas de emprego. Orlando novamente traz o indicativo de grande potencial de investimento e, além disso, o estado da Flórida possui um mercado mais favorável em relação aos outros estados dos EUA. Por aqui estão 4 das 5 melhores cidades para se investir em imóveis: Orlando, Jacksonville, Tampa e São Petersburgo.

Para Márcio, a economia do Brasil influencia fortemente no investimento no exterior e, ao mesmo tempo, Orlando torna-se mais atrativa especialmente por conta dos baixos preços de imóveis. “A insegurança que o país vem atravessando nos últimos anos e a instabilidade financeira e econômica ajudaram bastante aos investidores brasileiros a buscar opções mais seguras, diversificando seus investimentos e aplicando em países com economia mais sólidas e estáveis. Essas características, somadas à grande oportunidade que Orlando oferece, como uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos, com o valor do metro quadrado abaixo da média nacional e bem accessível para os padrões brasileiros”, explica o corretor.