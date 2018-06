Edição de maio/2018 – pág. 35

Paulo Corrêa é laureado no Brazilian International Press Award

O jornalista Paulo Corrêa foi agraciado com o Prêmio Evento Comunitário do ano, outorgado pelo “Press Award”, no último dia 12 de maio, no Amaturo Theater, em Fort Lauderdale, em reconhecimento ao seu empenho na organização do “Brazilian Day Orlando Festival”, realizado no dia 1º outubro do ano passado, no Lake Eola Park – em Downtown Orlando. O festival reuniu expressivo número de brasileiros, apresentando o melhor da MPB, comidas típicas, brincadeiras com as crianças – e personagens da cultura brasileira. Emocionado, Corrêa ressaltou a importância do prêmio, consolidando cada vez mais o seu trabalho junto à comunidade. “Foi um evento bacana e fico feliz pela votação. Fui o mais bem votado, com votos abertos ao público, demonstrando transparência. A escolha importante de formadores de opinião que reconheceram o meu trabalho dedicado à comunidade brasileira”, enfatiza.

“Foi um desafio realizar o ‘Brazilian Day Orlando Festival’ o ano passado – o último evento desse porte aconteceu em 2009. Uma retomada importante, embora os percalços do furacão Irma obrigassem a mudar a data para outubro – o festival aconteceria em setembro”, esclarece Paulo Corrêa. “Antes era um evento para a comunidade, hoje é o evento da comunidade para a cidade de Orlando. Por esse motivo, a decisão de se realizar o ‘Brazilian Day Orlando’ em um lugar importante como o Lake Eola Park, onde acontecem os grandes eventos oficiais do governo americano, foi predominante”, comemora o jornalista.

“E receber um prêmio do ‘Press Award’ foi de grande satisfação em se tratando de evento que hoje acontece em vários países e que tem reconhecimento internacional. Isso motiva muito mais a continuar esse trabalho voltado para a nossa comunidade, mostrando aos americanos o que temos de melhor na música, na gastronomia, apresentando as personalidades que integram o universo cultural brasileiro. O ‘Brazilian Day Orlando Festival’ tem essa proposta”, acrescenta Paulo.

O jornalista externou agradecimentos a toda equipe que trabalhou no evento, destacando-se as empresas e os empresários que apostaram na ideia, e em especial à sua esposa, Suzana Muricy, “que tem me apoiado e me incentivado”.

“Brazilian Day Orlando – 2018”

Perguntado sobre o “Brazilian Day Orlando Festival – 2018” – que acontecerá no dia 9 de setembro, das 12h às 20 h –, Paulo Corrêa afirmou que setenta por cento do evento já está pronto e que muitas surpresas acontecerão no Lake Eola Park. “Este ano teremos o patrocínio do ‘Jornal Nossa Gente’, o que é extremamente importante. Vamos ter também o apoio das melhores empresas da região, o que irá fortalecer a nossa programação e as atrações, que inclui capoeira do “Brazil Pelo” e do Carnaval do “Brazilian Beat”. Vamos ter este ano cento e vinte seis barracas típicas – vinte dessas barracas são de comida. Teremos a participação de dez Ongs e noventa e cinco barracas de business, diversificados”, confirma o jornalista.

Às atrações de palco, segundo Paulo, estarão sob o comando da CBTV- Internacional – que fará transmissão ao vivo –, na supervisão do produtor musical Paulo Henrique Castanheiras, popularmente conhecido como PH. A grande novidade, entre outras, será o show do grupo musical Yahoo, que na oportunidade estará gravando ao vivo, no palco do “Brazilian Day Orlando” o show para o seu novo DVD.

Foto destaque: Embaixador Adalnio Senna Gannem com o premiado Paulo Correa e sua esposa Suzana Correa