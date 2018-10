Edição de outubro/2018 – p. 29

Outono pode ser a melhor estação para se comprar uma casa

A concorrência do mercado imobiliário da estação do verão já está esfriando e agora pode ser a melhor hora para os compradores de imóveis começar a busca de sua casa. O melhor dia para um excelente negócio? 8 de outubro… esse dia parece oferecer os melhores descontos, com uma média de 10.8% de desconto.

Se os compradores precisam de mais motivos para começar ou continuar com a busca de sua casa neste outono, aqui algumas razões para comprá-la de acordo com Lindsay Szwed, agente da RE/Max da área de Chicago:

não existe mais pressão. Menos competição de outros compradores que tinham a pressa de comprar uma casa até determinada data como, por exemplo, o começo do ano escolar. Isso quer dizer mais tranquilidade para os compradores de agora;

os agentes imobiliários têm mais tempo, pois estão com menos clientes, portanto aqueles que procuram comprar uma casa terá a vantagem de receberem atenção mais individualizada;

melhor compra. As pessoas que vendem suas casas no outono normalmente possuem prazos pessoais que eles gostariam de atingir. Por esse motivo, as vezes os proprietários de imóveis estão mais dispostos a aceitar um menor preço na casa agora do que aceitariam durante o verão;

menos guerras de ofertas. Aproveitando a vantagem que, nesta estação, há menos compradores, existe chance menor de que o comprador entrará em uma guerra de ofertas e perderá a casa para alguém que oferecer mais.

Fonte: Lindsay Szwed – www.listedwithlindsay.com