Edição de outubro/2018 – p. 37

Os batons do outono 2018/2019

Na hora de escolher batons para uma nova temporada de outono, são várias as tendências que surgem. Desde os vermelhos em todas suas versões, a rosas-bebê, granadas intensos ou cerejas… se tornam tons claramente vitoriosos. Também se usarão em distintas texturas, os batons matte ganham terreno, e também um pouco de gloss, mas se mantêm uma máxima, que é de se usar cores e pigmentos que se fixam aos seus lábios como uma segunda pele.

Segundo Eliecer Prince, maquiador oficial da Guerlain, as tendências mais chamativas desse outono 2018/2019 são os vermelhos sofisticados, principalmente para as de pele mais morena e negras, em todo tipo de look. E rosas-bebê ou nude com reflexos rosados, mais marcado que o tom natural dos lábios com texturas satinadas para as loiras ou de cabelo castanho e de pele clara. E não faltaram os clássicos da estação, como os tons cereja e granada intenso, que vieram para ficar, disse o maquiador.

Para a maquiadora Pilar Ortiz, de Art Lab Talents, haverá um grande leque de possibilidades para escolher, mas sem dúvida, continuaremos usando a tendência matte e aveludadas em tons bordô, vinho, roxos, marrons e rosas.

Lábios em cor vinho

Se tivéramos que escolher uma cor de batom do outono, seria, sem dúvida, o tom vinho, amadeirado, elegante… é perfeito para colorir seus lábios nos dias mais frios. Não precisa ser muito escuro, pode assumir vários tons como o burgundy ou bordô, framboesa…

Lábios desnudos

Outra tendência desse outono, é voltar ao natural. Sem contorno, sem gloss… É perfeito se você não gosta pintar os lábios, mas deixá-los apenas cuidados para obter um look natural e luminoso.

Lábios com gloss

Lábios luminosos e brilhantes mas de maneira sutil se tornaram também em tendência para esse outono. E estão presentes em todos os tons para mostrar saúde. O truque para conseguir esse efeito é assegurar que a pele dos lábios esteja sempre suave e sem pelinhas, para isso, utilize um exfoliante labial com açúcar ou um balsamo labial reparador.

Lábios em tons nudes

A gama de tons caramelo, malva, bronze em versão matte também se converteram em um hit nas passarelas. Trazem um toque de glamour a nova estação. Use tons nude que recriam um toque rosa-bronzeado em seus lábios, dando um toque bem natural.

Lábios em tons vermelhos

Os tons vermelhos continuam com tudo mais uma vez, porque funcionam perfeitamente com todos os tipos de looks, peles e maquiagens. Nos deixam mais bonitas e nos sentimos sempre uma diva de Hollywood quando usamos um batom vermelho!

Lábios matte em todas as cores com peles luminosas

Os lábios matte em todas as cores continuam fazendo contraste com uma pele luminosa, que é tendência para esse outono.