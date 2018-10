Edição de outubro/2018 – p. 42

Orlando Transpira Música!

Se o assunto é entretenimento, a cidade de Orlando segue sendo o principal destino turístico dos Estados Unidos. No ano de 2017 a cidade comemorou a marca de 72 milhões de visitantes, crescimento de 5% se comparado ao ano anterior. Os números que impressionam, não param de crescer, bem como as possibilidades de entretenimento que se multiplicam diariamente.

No entanto, além dos parques da Disney, Universal e parques aquáticos, Orlando também transpira música, seja ela norte-americana, caribenha ou brasileira. Casas noturnas, arenas, restaurantes e inclusive os parques são os principais espaços que oferecem música em qualquer época do ano.

Epcot® International Food & Wine Festival

O parque temático da Disney, Epcot, oferece uma das maiores e mais diversificadas programações de shows. O Eat to The Beat Concert Series é realizado anualmente como parte do evento Food and Wine Festival, que reúne o melhor da cozinha de todo o mundo, sempre regado a boa da música, seja ela Pop, Rock ou Jazz.

Para a edição 2018 do evento, a agenda de shows do Eat to The Beat Concert Series teve início no dia 30 de agosto e seguirá até 12 de novembro. Os shows, sempre com artistas renomados, são diários e em três horários: 5:30PM, 6:45 e 8PM. Até o momento já se apresentaram Sugar Ray, Living Colour e Jeffrey Orborne. Até o final do Eat to The Beat Concert Series se apresentarão Kenny G, Air Supply, Boyz II Men e Smash Mouth dentre muitos outros. Os shows estão incluídos no preço dos ingressos do Epcot.

Música pela cidade

Música caribenha ou brasileira? Boa música, seja ela de qualquer gênero, existe em Orlando. A rede de restaurantes Bahama Breeze, especializada na cozinha caribenha, oferece música ao vivo diariamente. Os restaurantes da rede estão espalhados pela cidade, pelo estado da Flórida, bem como por todo o país. As apresentações musicais têm início no meio da tarde e entram na madrugada. Se a opção for por música regada à comida brasileira, o Camila’s oferece todas as quartas-feiras o Rock’n’Pizza. O evento, que une rodízio de pizza brasileira ao melhor do Pop e Rock, tem início às 8PM com encerramento as 11PM. Paralelamente ao rodízio de pizza, o buffet de cozinha brasileira também é aberto aos clientes.

Disney Springs

É possível ouvir música de excelente qualidade em locais como Disney Springs – centro de entretenimento agregado ao Walt Disney World Resort. Além de lojas, cinemas e cafés, é no Disney Springs que estão localizados alguns dos melhores restaurantes da cidade. Palcos em diversos pontos oferecem programação variada, com apresentações regulares de artistas nos períodos da tarde e noite. Durante o verão os shows têm início ainda pela manhã. Também no Disney Springs está localizado o House of Blues, local que regularmente oferece programação com artistas de todo o mundo, do Pop norte-americano a música popular brasileira. O estacionamento é gratuito e os preços praticados pelos restaurantes é bastante convidativo.

Amway Center e muito mais…

O Amway Center é uma arena que comporta até 20 mil pessoas sentadas e estrutura para shows de grandes dimensões. O Amway Center trouxe em 2018 shows de artistas como Elton John, Shakira e Bom Jovi. Outro local em Orlando tradicional para realização de grandes shows é o Hard Rock Café. Localizado no Universal CityWalk™ – complexo de entretenimento da Universal. Ainda no mês de outubro se apresentarão no Hard Rock Café as bandas Toto e Alice In Chains.

Se você é turista ou mesmo residente em Orlando, confira as inúmeras atrações musicais que a cidade oferece. São dezenas delas, todas com excelentes preços e infraestrutura impecável. Afinal de contas, Orlando transpira música.

Fotos: Márcia Sallaberry