Onde investir (ou trabalhar) em 2019?

Todos nós que somos estrangeiros, podemos nos considerar não só como imigrantes. Mas como nossos antepassados distantes em nossos países de origem, somos pioneiros, desbravadores, empreendedores e trabalhadores determinados, tentando se estabelecer em um novo país, para que a próxima geração (filhos principalmente), desfrutem neste caso, do “sonho americano”.

Grande parcela dos brasileiros (e estrangeiros em geral) que chegam aos Estados Unidos e que estão buscando por qualidade de vida, segurança, boa educação, oportunidades entre outras coisas; Quando chegam ao país, uma das primeiras perguntas (senão a primeira) que fazem a si mesmos, é: Como vou ganhar dinheiro aqui para pagar as contas?

Bom, para aqueles que ainda não tem a menor ideia por onde começar, na Flórida em especial, 4 grandes setores da economia, sendo eles: CONSTRUÇÃO, EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO e SAÚDE (“Health Care”), estão a pleno vapor e possuem muitas oportunidades para aqueles que tem dinheiro e querem empreender com um novo negócio, ou para aqueles que chegaram com pouco dinheiro e precisam de trabalho.

CONSTRUÇÃO

A Flórida é um grande canteiro de construção e obras. São pouquíssimos os lugares no Estado onde você não encontra uma nova estrada sendo aberta, casas e apartamentos sendo construídos (ou reformados), hotéis e “malls” sendo lançados, etc. Para tudo isto, 2 componentes são fundamentais para saírem do papel: Investimento e Força de trabalho. Uma das oportunidades levantadas, seria montar empresas de serviços (ou desenvolver produtos) para reformas, pinturas, assentamento de pisos, marcenaria, jardinagem, construção e limpeza em geral (entre outras), sendo todas estas, altamente requisitadas. E o mais importante, todas precisam de mão de obra especializada. Se você não possui o dinheiro necessário para investir em um negócio, invista em você!! Nos Estados Unidos, quanto mais especialista você for, mais você ganhará por hora trabalhada.

EDUCAÇÃO

Algumas pessoas dizem que o que move o mundo é o dinheiro. Eu particularmente não concordo. O que move o mundo é o conhecimento. Não adianta ter dinheiro se você não sabe o que fazer com ele! Até para gastá-lo você precisa ter conhecimento, senão ele vai embora em um piscar de olhos. Todos precisam de algum tipo de conhecimento e informação, e cada vez mais, estas pessoas estão dispostas a pagar um bom preço por isto. Muitos não sabem como cozinhar, costurar, cuidar de pessoas, empreender, estruturar negócios, vender produtos, prestar serviços, construir casas, pontes e estradas, entre outros. Oportunidades de abrir “novas escolas” para crianças e adultos, montar cursos presenciais e/ou online, webinários, seminários e workshops, não precisam necessariamente de muito investimento. Muitos investem somente em uma boa câmera de vídeo/microfone, montam um roteiro e começam a postar no Youtube por exemplo, ou mesmo alugam uma sala em um Coworking para treinamentos. Mas mesmo estes que empreendem, precisam de algum conhecimento para fazê-lo. Então, se você não tem dinheiro para investir em uma escola, invista em você primeiro para poder ensinar depois.

ALIMENTAÇÃO

O Americano em geral (acho que todos nós também), adoram comer fora. Comidas “fast food” em especial são um estilo Americano de ser. Mas cada vez mais, comidas saudáveis, exóticas e diferentes estão ganhando espaço, mesmo entre aqueles que são amantes de Hambúrguer ou Tacos. Entretanto, neste setor especificamente, você precisa entender o mercado a sua volta. Não basta achar que vender pão de queijo, coxinha ou espetinho de carne e coração, vão torná-los conhecidos ou milionários. Até por que, são poucos os americanos que gostam deste tipo de comida e alguns Latinos também torcem o nariz. Pesquisem bem antes de investirem, pois existem muitas histórias de insucessos, de empresas e marcas que gastaram milhões e fecharam por que achavam que seus cardápios conquistariam o mercado Americano. Na contramão disto, se você perceber, empresas como por exemplo, Starbucks e Dunkin Donuts, são sucesso onde abrem. Eu particularmente apostaria em uma Padaria “americanizada”, por exemplo. Acredito que seria uma boa oportunidade pois vejo várias “Padarias Latinas”, que são excelentes e vivem cheias aqui na Flórida. Mas não somente por que eles estão há vários anos no mercado ou por que tem boa comida com preço atrativo. Mas por que investem em comidas (e doces) diferentes e que visam o gosto do paladar Americano e Latino. Não pensem somente no Brasileiro. Somos somente uma fração dentro uma população muito maior e diferenciada. E novamente, todas precisam de “chefs confeiteiros” e mão de obra especializada.

SAÚDE (“Health Care”)

A geração saúde está ganhando cada vez mais espaço no mundo. Muitos estão entendendo que tempo de vida se compra com alimentação saudável e exercícios. Mas a Flórida não é somente o Estado do Golf e do Sol. É também o Estado da qualidade de vida… Por isto mesmo, muitos que vem para cá vindos de outros países, mas principalmente, vindos de outros Estados Americanos, estão buscando por tranquilidade e bom tempo. Muitos se aposentam aqui na Flórida e estes precisam de serviços e produtos desenhados especificamente para eles, sejam clínicas especializadas, casas de repouso, pessoas habilitadas e certificadas (cuidadores), produtos especiais, entretenimento, alimentação diferenciada, entre várias outras necessidades pontuais. Investir neste segmento é meio caminho para o sucesso! E para aqueles que não tem dinheiro para novos negócios, investir em certificação e treinamento, não somente abre caminho para bons salários, como para aqueles que estão buscando um visto permanente (“Green Card”) também.

Para aqueles que estão chegando nos Estados Unidos ou mesmo para aqueles que já estão aqui, mas não sabem por onde começar, estes setores podem ser o pontapé inicial com sugestões e informações de onde empreender ou trabalhar. Mas vale ressaltar que, mesmo para estes setores (ou qualquer outro), muita pesquisa, analise e conversa com que já está no mercado, é fator fundamental antes de se iniciar uma nova jornada, principalmente para aqueles que buscam o sucesso.

