Edição de julho/2018 – p. 44

Nova tendência do verão: saias de estampa leopardo!

Flores, listras e bolinhas… as estampas associadas ao verão são tantas que não deixam espaço para mais nada, nem mesmo algo tão eterno como a estampa de leopardo. Pois, apesar de ser um desenho que recorda a pele de animal, é, em realidade, um clássico de estilo absolutamente atemporal, que parece se sentir mais cômodo no inverno… Só que isso mudou esse ano.

A nova tendência chegou com tudo no Instagram, e já estão se esgotando as slip skirts com estampa leopardo! Consequência? Saias com estampa leopardo em outros tecidos também viraram tendencia.

O termo slip skirt é uma maneira de determinar um tecido com um brilho suave, um ajuste médio no quadril e que cobre os joelhos. Praticamente uma adaptação do popular slip dress nos anos 90 e que também está em alta agora.

Sendo uma peça com peso visual, cabe pensar em utilizá-la com peças que tendem a simplicidade, para não pesar o look. E não se oprima! Vale também brincar com saias de diversos comprimentos, só não vale não ter a sua saia de estampa leopardo!