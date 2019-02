New London Librarium Agora a Principal Editora de Livros sobre cultura, história, literatura e temas brasileiros

A New London Librarium, pequena editora literária em Connecticut, se tornou a principal editora de livros sobre cultura, história, literatura e temas brasileiros na América do Norte.

“O Brasil ainda é um mistério para a maioria dos americanos”, disse Glenn Alan Cheney, editor-chefe da New London Librarium. “As praias, a Amazônia e algumas cidades são reconhecidas por muitos, mas as áreas mais profundas da cultura, história e literatura ainda estão fora do escopo do conhecimento geral.”

A Série Brasil da editora inclui volumes bilíngues de alguns dos maiores trabalhos de literatura clássica do Brasil. Quatro títulos são de Machado de Assis, considerado um dos maiores escritores da literatura ocidental. Outros escritores incluem Rubem Alves, um popular psicanalista e teólogo; João do Rio, um dos primeiros jornalistas literários; e Mário de Andrade, criador da ficção modernista brasileira.

Muitas das traduções foram possíveis com o apoio da Fundação Biblioteca Nacional e do Ministério da Cultura. Dependendo do apoio, a editora espera produzir novos títulos escritos por Monteiro Lobato e Lima Barreto em breve.

“A New London Librarium é corajosa em seu nobre esforço de trazer a literatura brasileira para o mundo fora do Brasil”, diz a doutora Ana Lessa-Schmidt, editora de tradução sênior. “Embora o público em geral tenha pouco notado, acadêmicos e brasileiros nos EUA estão demostrando muito interesse em nossa coleção.”

Lessa-Schmidt traduziu os recém-lançados Good Days! Chronicles of Machado de Assis 1888-1889 (Bons Dias! Crônicas de Machado de Assis, 1888-1889). Esta coleção bilíngue de ensaios da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro é a mais completa em qualquer idioma.

Glenn Alan Cheney é autor de Quilombo dos Palmares: Brazil’s Lost Nation of Fugitive Slaves ( Quilombo dos Palmares: A Nação Perdida de Escravos Fugitivos do Brasil), uma história abrangente; e Journey on the Estrada Real: Encounters in the Mountains of Brazil (Viagem pela Estrada Real: Encontros nas Montanhas do Brasil), que examina um antigo modo de vida que ainda persiste em Minas Gerais, um dos berços da cultura brasileira. Ele também escreveu sobre questões ambientais na Amazônia, questões do povo Tenharim da Amazônia, e o trabalho de freiras em Mato Grosso, Piauí, Maranhão e favelas do Rio de Janeiro e São Paulo.