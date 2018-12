Natal Francês

Este mês, conversamos com Felipe Wertheimer, sommelier responsável pelo programa de vinhos do conceituado T. W. Guaimbê Exclusive Suites em Ilhabela, SP e do restaurante Península Dom Raul. Felipe é especialista em vinhos franceses, e dá dicas de rótulos perfeitos para qualquer ocasião, mas particularmente para celebrações especiais, como o Natal. Cheers!

Foto destaque: Felipe Wertheimer, 41 anos, enófilo com diversos cursos pela ABS-SP, WSET e Aliança Francesa de SP. Especialista em vinhos franceses com certificação nas regiões: Bordeaux, Chablis, Provence, Alsace, Languedoc-Roussillon e Rhône. Visita em diversos produtores na Champagne