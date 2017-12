Edição de dezembro/2017 – pág. 42

NAMM SHOW 2018

Realizada anualmente no Anaheim Convention Center, em Anaheim, cidade a 26 milhas de Los Angeles, a NAMM Show apresenta a cada edição os lançamentos de produtos que estarão nas lojas de áudio profissional e instrumentos musicais de todo o mundo. Estima-se que o mercado de áudio profissional e instrumentos musicais movimente anualmente cifra superior aos 17 bilhões de dólares. A feira, que é exclusiva para profissionais do setor musical, credenciados previamente, conta em quatro dias com a participação de público estimado em mais de 100.000 pessoas, número esse que cresce ano a ano.

Por ocasião dos quatro dias de evento, a cidade de Anaheim para com a NAMM Show. A pacata cidade fundada em 1857, e que hoje abriga pouco mais de 300.000 habitantes, esgota quase que por completo as vagas em hotéis e reservas em restaurantes. Em janeiro, Anaheim respira e transpira música. A edição 2018, que será realizada entre os dias 25 e 28 de janeiro, promete muitas novidades.

Novidades para 2018

O novo espaço ACC North Hall integrará perfeitamente no Campus NAMM, com dois níveis conectados por conjuntos de escadas rolantes. O segundo nível será unido ao atual Centro de Convenções por uma conexão via ponte, expandindo a plataforma de exposição para 20%.

O campus NAMM expandido oferecerá centros comunitários e áreas de reunião, com alas mais amplas, minimizando o congestionamento e fornecendo zonas de transição entre as áreas de exibição. O espaço adicional também oferecerá novas praças de alimentação, além de permitir o crescimento de todos os segmentos da comunidade global NAMM. Segundo Joe Lamond, Presidente e CEO da NAMM, “a expansão do Centro de Convenções de Anaheim permitirá que o Campus NAMM cresça, oferecendo novas formas de mostrar os produtos dos nossos membros”, conclui Joe.

Por dentro da NAMM Show

A Associação Nacional de Música Merchants (NAMM) é uma associação sem fins lucrativos, com a missão de fortalecer a indústria de produtos do segmento musical. A NAMM é composta por 9.200 empresas associadas, distribuídas em 102 países. Eventos realizados pela NAMM e membros da associação financiam os esforços da Fundação NAMM, para promover recursos e benefícios em prol da música, e que incentivem a participação ativa da música na vida das pessoas. Para mais informações sobre NAMM, visite www.namm.org

Números da NAMM SHOW:

Volume de negócios: superior a 17 bilhões de dólares/ano

Expositores: superior a 1600

Público participante: aproximadamente 100.000

Visitantes internacionais: superior a 13.000

Expositores brasileiros em 2018: estimado em 14 empresas

Período: 4 dias de evento

Outras feiras NAMM: Summer NAMM, em Nashville / NAMM Musikmesse Russia / ProLight + Sound NAMM Rússia.

O Brasil na NAMM Show

A exemplo de edições anteriores, a versão 2018 contará mais uma vez com a participação de expositores brasileiros. Considerando as altas taxas cambiais e a redução significativa de negócios no mercado interno brasileiro, exportar passou a ser a palavra de ordem. Dessa forma, empresas como Tagima, Santo Ângelo, Giannini e Odery, que já vinham conquistando o público norte-americano ano a ano, continuarão a investir fortemente no mercado norte-americano. É indiscutível que os produtos brasileiros apresentados na NAMM Show estão em pé de igualdade com os norte-americanos. Em determinados segmentos, como o de acessórios, por exemplo, os brasileiros são inclusive superiores no quesito inovação.

Virando a Página do Mercado Brasileiro

Se o Brasil leva a NAMM Show produtos inovadores, no ramo de serviços o sucesso não é menor. A revista Música & Mercado é uma publicação da Tree Media, produzida para quem faz negócios com equipamentos de áudio, luz e instrumentos musicais. Disponível em formato revista, site e aplicativo para celular e iPad, tem como principal objetivo unir os canais de distribuição da indústria e do entretenimento, fornecendo informações relacionadas ao mercado.

Assim, o conteúdo editorial inclui notícias sobre empresas e produtos, entrevistas com os profissionais de música, relatórios de análise de setores da indústria e conhecimentos sobre as técnicas de marketing, merchandising e treinamento. Duas publicações cobrem a América Latina e Espanha, atingindo 21 países no total. Daniel Neves é fundador e CEO da Música e Mercado – além de também ocupar o cargo de Presidente da Anafima (Associação Nacional da Indústria da Música).