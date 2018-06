Edição de junho/2018 – p. 26

Música e sorteio no lançamento do 1° Festival Gastronômico

Foi glamoroso o lançamento oficial do “1° Festival Gastronômico Brasileiro dos EUA”, na Flórida, que ocorreu no último dia 26 de maio, no Windham Resort, em Orlando, com a presença de cerca de 200 convidados. Música, descontração e o pontapé inicial de uma proposta que visa enaltecer as delícias da cozinha brasileira, também se destacando restaurantes, empresários e demais profissionais que atuam no setor. O festival ocorrerá entre os dias 1º de agosto a dois de setembro, nos principais bares e restaurantes que servem comida brasileira, com a avaliação dos clientes na degustação dos pratos.

Os organizadores do Festival Gastronômico, Tarcisio Matheus e Gysa Dal’olmo, homenagearam empresários com flores e presentes, ocasião em que houve o sorteio de uma moto, cujo ganhador foi Rodrigo, do Facility Rent a Car, representado pela empresária Nilza da Att Flórida. Segundo Tarcísio, a noite transcorreu em alto estilo, unindo a comunidade brasileira, que, por sua vez, aprovou o projeto que reunirá mais de 60 restaurantes durante o festival.

O show da noite foi da Big Band Brasil, sob o comando do maestro Lelo Garcia, com tributo a Frank Sinatra, e nas vozes do cover Rick Valiant e de sua esposa, Mia Zimmerman, os sucessos do grupo sueco ABBA.

Estabelecimentos confirmados e inscritos no 1° Festival Gastronômico: Steak Brasil Miami, Bar da vila Miami, Sushi 4 Fun Miami e Fort Lauderdale, Camila’s Miami e Orlando, Boteco Miami, Coco Bambu Miami Beach, Little Brasil, Miami Beach Holywood e Boca Raton, Padaria 2000, Deerfield beach, Casa do Pastel Pompano Beach, Picanha Brasil Boca Raton, Di Pizza Oakland, Tony’s Orlando, Butikin Orlando, Pão Gostoso Orlando, Chez Filet Orlando, Churrascaria Mineiro Orlando, Gilson’s Orlando.

A confirmar: Kone Sushi Miami, Boteco Copacabana Miami Beach, Varanda s Miami Beach, Sagrado Miami, Mr. Friend, Padano Deerfield beach, Barracuda Deerfield Beach, Aero Joice Deerfield beach, Brazilian Depot, Pizza Express, Restaurante Brasil, Pizzaria Brasil, Area code 55, Bovinos Steak House, Boi Brazil, Mrs Potato, Central Brasil, Açaí Fruittis, Pão de Mel, A Maze, Bite Delicious, Amor aos Pedaços, Di Caputti, Hiro Sushi, Tapiocarias, Gosto Brasil, The Localle, Super Pão, Brazilian Taste, Espeto´s Steak House, Braccia Pizzeria e Ristorant, Brazaviva, Cypo Café, Sfiha’s, Jack’s, Aero Joice.