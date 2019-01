Edição de janeiro/2019 – p. 37

Moda em 2019: 10 tendências para esse ano

As passarelas internacionais já apresentaram as peças que vão ocupar as vitrines de 2019. Desde malhas de ciclista até plumas e laços, passando por acessórios maxi, bolsas redondas e cores diferentes. São muitas as tendências que prometem arrasar ao longo desse ano, algumas mais novas e outras recuperadas, como a estampa ‘tie-dye’. Quando o frio se for e pudermos deixar os casacos de lado, teremos a oportunidade de usar qualquer dessas tendências da moda.

Malhas de ciclista

Algumas celebridades já começaram a usá-las em 2018 e, este ano, os designers se inspiraram nessas calças curtas de esporte, que são a peça estrela da próxima primavera. Se converteram em puro ‘street style’, perfeitos para combinar com blazers e sapatos de salto.

Laços grandes

Bem como acessório para prender o cabelo ou como acessório incorporado a outras peças, os laços adornarão muitas coisas em 2019. Eles estarão em blusas, na cintura de saias e também em mangas de suéteres e barras de calças.

Bege

As cores mais clássicas vão se converter na gama de cores protagonista do novo ano. O bege, em toda sua gama de sombras – desde camelo até marrom – dominará os looks, dos pés a cabeças. Os trechcoat e os casacos largos de corte masculino serão os melhores representantes desse tom.

Plumas

De março a junho de 2019 serão os adereços decorativos que terão um papel fundamental na moda primaveral. As plumas estarão em mangas e barras, e darão um toque de elegância as peças.

Bolsas redondas

Ainda que não seja uma novidade, a silhueta circular continuará em auge. E, apesar de que possa resultar contraditório, junto a essas bolsas redondas, triunfarão também os estilos ‘shopper’ e bolsas de tamanho maxi.

Decotes assimétricos

Nas suas propostas para a próxima primavera, as grandes marcas, como Isabel Marant ou Yves Saint Laurent, descobriram como transformar a sensualidade feminina. Depois de um 2018 representando-a desde uma faceta mais intelectual, as saias ficaram mais curtas, os ombros à mostra e os decotes regressaram de forma assimétrica.

Acessórios Maxi

Não só as bolsas de grandes proporções dominarão as ruas, também outros acessórios ganharão grandes dimensões, como chapéus e bijuterias.

Neon

2019 surge como um ano de contradições, ao menos na moda. Por isso, em contraste com o clássico bege, encontraremos também peças mais chamativas em neon. Veremos ressurgir cores fluorescentes tanto nas roupas quanto em acessórios.

‘Tie-dye’

A extravagante estampa volta para ficar. Como referência a moda dos anos 70, o ‘tie-dye’ despreocupado e simboliza, acima de tudo, o verão e o bom tempo.

Terno feminino

As reivindicações feministas também estão no terreno da moda. Os designers pegaram esse conjunto, tradicionalmente associado ao poder, e o separaram do rol masculino ao que acostumava se associar. Os ternos de calça e saia, mas também os de bermudas e calças largas, representarão mais do que nunca a liberdade feminina neste 2019.