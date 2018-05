Edição de abril/2018 – pág. 22

Matheus Morgatto, talento promissor das pistas de kart

O piloto Matheus Morgatto, de 14 anos, é destaque nas pistas de kart dos EUA, também participando de competições na Itália, no México, contratado exclusivo da equipe americana “AM – Engines” – categoria Júnior. E após três etapas competitivas do “Florida Winter Tour 2018”, recentemente ele sagrou-se campeão do torneio, consolidando o seu favoritismo promissor. Como premiação, Morgatto ganhou a inscrição da “Rok International Final 2018”, que será realizada na Itália, em Outubro 2018.

Um talento promissor, que se destacou aos oito anos de idade no Brasil, quando correu pela equipe de kart da Dolly, em São Paulo, até os 12 anos. Importante ressaltar que Matheus Morgatto corre atualmente nos EUA com o motor de teste da Parolin – fabricado na Itália –, denotando sua impetuosidade nas competições. “O motor de testes da Parolin foi enviado aos Estados Unidos para o Mattheus testar, e deu certo”, lembra Juliana Morgatto, mãe do piloto. “Hoje a venda dos motores Parolin cresceu no país, a partir dos testes realizados pelo Matheus nas competições”, comemora.

Sempre acompanhado do pai – Wagner –, Matheus realiza viagens internacionais, participa de competições nos EUA, numa intensa escalada de compromissos, o que requer acompanhamento e apoio da família. “Desde que o Matheus começou disputar competições de kart, combinei com o meu marido de que ele acompanharia nosso filho em todos os seus compromissos. É importante esse acompanhamento porque têm pais que abandonam os filhos com o coach ou com o mecânico da equipe, e a criança precisa dos pais”, alerta Juliana. “Eu cuido da nossa empresa no Brasil e da minha filha Júlia, de oito anos, que treina ginástica Olímpica e vem se saindo muito bem. O nosso sangue é esportivo”, brinca.

Nas idas e vindas ao lado do filho, o piloto Matheus, Wagner aprendeu a operar todos os procedimentos de ajustes do kart, atuando com precisão quando necessário. “O meu marido é hoje um grande companheiro do meu filho, sempre atento e presente nos momentos que o Matheus precisa. A presença do pai é fundamental porque dá segurança à criança. Eu, particularmente, não posso acompanhar o meu filho nas viagens internacionais porque tenho o visto de estudante e também preciso cuidar da Júlia. O Matheus cobra a minha presença nas competições, mas sempre que posso vou prestigiá-lo”, enfatiza Juliana.

Os pais do piloto atribuem a performance impecável de Matheus Morgatto nas pistas ao coach brasileiro Renato Russo – muito conhecido no Brasil – que o treinou dos oito aos 12 anos de idade. “A gente acredita que o perfil do Matheus, o seu jeito de pilotar sejam características adquiridas do Renato Russo. O Renato tem parte e influência no crescimento profissional do nosso filho. Muitos que conhecem o Renato e acompanham o meu filho na pista dizem que é o mesmo estilo de pilotar”, acrescenta Juliana.

Família nos EUA

Segundo Juliana Morgatto, a família se mudou para os Estados Unidos em 2017, quando surgiram propostas para Matheus no kart, ampliando o horizonte profissional do garoto. “Nós vínhamos aos Estados Unidos para acompanhar o Matheus nas competições, desde que ele tinha onze anos, quando decidimos vir morar no país. Deixamos a nossa casa em São Paulo, e lá ficaram muitos dos troféus que o Matheus ganhou em competições, cerca de trezentos. Aqui nos Estados Unidos, nesse um ano, já temos vinte troféus que o nosso filho conquistou”.

Indagada sobre o perfil do Matheus, se ele gosta de brincar, se divertir como os meninos de sua idade, a resposta de Juliana foi surpreendente: “O Matheus é muito tranquilo e caseiro. Talvez pelo fato de ele realizar muitas viagens para fora do país, como México e Itália, quando chega em casa quer curtir a família. Não gosta de sair, ele é muito família”, define a mãe.

O piloto frequenta a escola normalmente, diz Juliana, e quando precisa se ausentar em função das viagens, apresenta uma carta da Federação informando o seu destino. “O Matheus é um ótimo aluno, as suas notas na escola são boas. Ele tira notas A e B nas matérias. Um menino muito dedicado ao estudo”.

Descoberta do campeão

Quanto à descoberta de Matheus para o kart, relata Juliana que aos oito anos, quando foi com sua turma de escola se divertir em um kart, ele chamou a atenção do proprietário. O empresário ficou tão impressionado com a rapidez com a qual Matheus concluía as voltas que avisou o pai do menino para que investisse na sua carreira. Era um talento promissor que necessitava de incentivo. E deu certo. Matheus Morgatto é piloto profissional, campeão da pista de kart.