Edição de julho/2018 – p. 34

Maternidade de Bonecas é grande novidade em Orlando

Orlando é uma cidade que encanta por promover experiências únicas. Seja para turistas, seja para residentes, o amor pela cidade e por toda a magia que tem por aqui é inquestionável. Não é à toa que Orlando é uma das 50 cidades mais visitadas do mundo, de acordo com o Euromonitor Internacional. Para acompanhar o título de Cidade da Magia, Orlando receberá a pioneira Maternidade de Bonecas, inaugurada pela MacroBaby.

A ideia é ao mesmo tempo simples e sofisticada: uma maternidade que vai mostrar a adoção de bebês para crianças, ressaltando a importância do cuidado e da responsabilidade que envolve a tarefa de cuidar de um recém-nascido. A aposta da MacroBaby é que seja uma experiência única. “A nossa ideia é que a família que vem aqui, tanto as crianças quanto os pais, saia encantada com a experiência de um modo geral. O projeto foi pensado nos mínimos detalhes, para que a criança se sinta realmente numa maternidade, se sinta adotando uma criança”, explica Renata Miranda, que é relações-públicas da empresa.

A inauguração da maternidade está marcada para o dia 20 de julho e, por ser alta temporada por conta das férias escolares, a expectativa é de que a maternidade de bonecas seja bastante visitada nos próximos dias. A ideia não poderia ser mais interessante: as bonecas são incrivelmente realísticas, o espaço se parece verdadeiramente com uma maternidade e as “enfermeiras de bonecas” estarão sempre vestidas a caráter, tudo para compor o melhor e mais real ambiente para as crianças e familiares. “A criança vai entrar no lugar, vai escolher o bebê dela, vai ter o bebê pesado, medido, todo aquele encantamento de primeiro contato com o filho. Vai usar um avental pra poder entrar no berçário, e vai receber um certificado, com o dia da adoção, o nome do bebê, o nome da mãe ou nome do pai, nome dos avós se quiser colocar. Enfim, é um dia único, pra ficar na vida. A gente fala que a pessoa que vem não vai ser só mais um cliente. Vai ser uma experiência única”, reforça Renata, com entusiasmo.

De acordo com as pesquisas feitas previamente pela empresa, com psicólogos infantis e pediatras, a experiência de se sentir adotando um bebê estimula o senso de responsabilidade na criança. “Ao mesmo tempo, queremos que tudo seja muito lúdico. Vamos dar orientações sobre alimentação, saúde, sobre estudos, para que as crianças se sintam realmente vivendo aquilo”, reflete Renata.

O melhor de tudo é que a experiência é gratuita. A visitação à maternidade estará aberta para todos que quiserem levar as crianças para se conectar com essa lição de inclusão ultra realística promovida pela MacroBaby. As bonecas, feitas por artesãos, vão estar disponíveis para todos os bolsos também: modelos a partir de 50 dólares.