Edição de janeiro/2019 – p. 46

Marina Ruy Barbosa é Luz no “O Sétimo Guardião”

Vivendo a Luz em “O Sétimo Guardião”, da Globo, a personagem de Marina Ruy Barbosa, protagonista da trama de Agnaldo Silva – e uma legião de novos autores – é envolta de mistério, onde gato se transforma em ser humano, rompendo com o tradicionalismo de novelas. Com visual novo – franja e figurino apropriado –, a atriz experimenta o surrealismo, e confessa o sabor do desafio.

“Acho que o mistério e o pé um pouco fora da realidade dão um sabor a mais à trama e isso as pessoas também curtem, ficam interessadas. Espero que o público esteja gostando tanto quanto eu. É uma novela que não tem compromisso com a coerência, mas que ao mesmo tempo fazemos com verdade. Acho que esse equilíbrio é a receita para a trama dar certo”, diz Marina.

E após a polêmica entre o consagrado Agnaldo Silva e seus discípulos, que o ajudaram a compor a trama, tudo vai bem, e nesse ritmo, Marina Ruy Barbosa ganha destaque a cada capítulo, através de poderes sobrenaturais da jovem Luz, que se comunica com um gato, enfrentando a intransigência da futura sogra, Valentina (Lília Cabral), que é contrária ao relacionamento.

Para a atriz de cabelo ruivo, ser protagonista de novela é importante experiência de carreira, superando os seus próprios limites. Segundo ela, é mergulhar com força total, desprovida de julgamentos por parte do público e da imprensa. “Se eu entrar em um trabalho preocupada em ser aceita, vou estar dando um primeiro passo torto. Penso em fazer bem, em dar uma voz crível à história e em cumprir meu papel, executando a personagem do jeito certo para que a trama concebida pelo autor se desenrole”, justifica. “Não se trata da busca por uma aceitação, mas sim de trazer o público para caminharmos juntos. Uma consequência natural de quando o personagem é feito com dedicação, seriedade e carinho”, acrescenta.

E falando em desafio, Marina superou algumas críticas pela sua participação no show de final de ano de Roberto Carlos, quando cantou a obra imortal do ídolo, “Na Paz do Seu Sorriso”. A atriz não escondeu a alegria de estar no palco com Roberto, com declarações sinceras, e, inclusive, fez dueto com o artista. Visivelmente emocionada, disse com o coração, do prazer daquele momento, e recebeu os aplausos do público, incluindo o esposo, Xandinho Negrão, que estava na plateia. “Não sei cantar, mas se ele me chamou (Roberto Carlos), aceitei o desafio”, alegou confiante. “Eu sempre sonhei com isso, mas nunca imaginei que poderia acontecer”.

Prestes a completar três anos de relação com Xandinho Negrão – eles se casaram em 2017 –, Marina disse que o casal tem planos de ter filhos no futuro. No Instagram, a atriz compartilhou com seus fãs um dos presentes que ganhou do marido: flores e uma cartinha. “Meu amor, são três anos de muita história, muita alegria e muito, mas muito, amor! Obrigado”, escreveu Xandinho.

Carreira de destaque

A atriz nasceu no Rio de Janeiro, em 1995 – dia 30 de junho –, filha de Gioconda Ruy Barbosa e Paulo Ruy Barbosa. Seu talento deste muito cedo se fez notável quando interpretou aos nove anos a pequena Aninha da novela global “Começar de Novo”. O seu talento caiu nas graças dos diretores de novelas da Globo.

A partir deste primeiro passo, surgiram novos convites para novelas, e a atriz coleciona uma série de sucessos, incluindo, “Belíssima”, “Morde & Assopra”, “Amor Eterno Amor”, “Amor à Vida” e “Império”. No cinema, Marina Ruy Barbosa fez grandes e importantes papéis, a exemplo de “Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida”, “Amorteamo”, “Sequestro Relâmpago” e “Todas as Canções de Amor”.

Coleciona prêmios notáveis em seu currículo, como o “Troféu Imprensa”, “Prêmio Geração Glamour”, “Prêmio Capricho Awards”, e muitos outros. A “Revista Vip” a considerou a mulher mais Sexy do mundo e proporcionou com isso grande repercussão mundial.

Passo internacional

Com cerca de 29 milhões de seguidores, Marina fez sua carreira na TV e agora está trilhando perspectivas fora dela. Tem pretensões de conquistar espaço no mercado internacional e já vem trabalhando para consolidar esse seu objetivo. Destaque no desfile da “Dolce & Gabbana” em Milão e presença VIP nas Semanas de Moda da Europa, a atriz têm planos de alavancar a carreira no exterior e pretende passar uma temporada em Paris, na França, após o fim da novela “O Sétimo Guardião”.

Xandinho Negrão, deverá acompanhá-la no período fora do país. O objetivo é transformar a ruiva em um rosto internacional, associá-la a marcas importantes e ainda seguir com a carreira artística no exterior. Essa a principal meta da atriz em 2019.