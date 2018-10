Edição de outubro/2018 – p. 16

Márcio Mendes fará turnê em capitais brasileiras

O cantor e compositor Márcio Mendes realizará turnê no Brasil, a partir do dia 27 de outubro, com shows no Rio de Janeiro, Minas Gerais – em Belo Horizonte –, Ceará – em Fortaleza –, Bahia e Paraíba, levando na bagagem a sua versatilidade musical que conquistou o coração dos brasileiros nos EUA. Até o encerramento desta edição o artista não tinha confirmado sua apresentação em São Paulo, no tradicional Bar Brahma, integrando a escalada de sucessos de seu repertório, que inclui hits dos anos oitenta e noventa, além de axé entre outros ritmos. Vale destacar a presença de Márcio no “Brazilian Day Orlando Festival” – que aconteceu no dia nove de setembro no Lake Eola –, levando o público ao delírio ao som de diversos ritmos brasileiros.

Segundo Márcio Mendes, ele desembarca no Rio de Janeiro para apresentação na Barra da Tijuca, mostrando sucessos da música americana dos anos oitenta e noventa. Em Olaria, no “Rota 65”, o artista canta rock americano dos anos setenta a noventa, e também interpreta sucessos do rock nacional. Outra proeza de sua turnê é o show com Allyrio Mello, mestre do violino, um dos mais respeitados músicos brasileiros.

Na Bahia, em Salvador, Márcio Mendes se encontra com Pierre Onassis, ex-cantor do Grupo Olodum, que se apresentou no “Brazilian Day Orlando Festival”. Juntos fazem show de micareta, com o melhor do axé, que promete agitar o reduto baiano. “O Pierre é um artista de primeira linha, que agradou muito no ‘Brazilian Day’ em Orlando, e que tenho a oportunidade de reencontrá-lo. Vai ser um show maravilhoso”, comemora.

Em Minas Gerais, informa o músico, ele faz show em Belo Horizonte com o cantor sertanejo Bernardo Silva – sucesso do momento no Brasil –, mostrando o melhor da música mineira, em homenagem aos grandes compositores. “Tenho um carinho especial por Minas Gerais e estou muito satisfeito em poder cantar com o Bernardo, que é um jovem talentoso. No repertório tem canções lindas, músicas sertanejas que fizeram história, e, sem dúvida, será um grande show”.

Outro grande artista que está na agenda de Márcio Mendes é Renato Assumpção, com quem ele dividirá o palco no Ceará, em Fortaleza, com uma série de shows mais intimista, nos bares tradicionais da capital nordestina. “Vamos cantar MPB e alguns sucessos internacionais, do jeito que o público gosta. O Renato é um artista muito conhecido no Ceará e tem a tradição de se apresentar em barzinhos da capital”, relata Mendes.

Já em João Pessoa, na Paraíba, o cantor fará apresentações com Ramon Shinaider, em vários pontos da cidade. “João Pessoa é uma cidade maravilhosa, e que acolhe muito bem os artistas que lá se apresentam. O Shinaider é um músico excelente, muito conhecido, e vamos realizar ótimos shows por lá”, acrescenta Márcio.

Entrevista em São Paulo

Mesmo não tendo confirmado sua apresentação no tradicional Bar Brahma, em São Paulo – até o encerramento desta edição –, Márcio Mendes irá a Capital paulista onde será entrevistado pela TV Gazeta, falando de trajetória musical nos EUA e de sua versatilidade no palco, ele que é apontado pela crítica como um dos músicos mais completos.

Com apresentações memoráveis na sua carreira, Márcio Mendes fez a abertura de shows de artistas brasileiros importantes quando na visita aos EUA, caso de Ivete Sangalo, Cláudia Leita, Paula Fernandes, das duplas Gian & Giovanni e Rick & Renner. Também abriu os shows de Gustavo Lima, Zé Ramalho, do sertanejo Leandro, do Grupo Roupa Nova, do Trio Parada Dura, entre outros cantores consagrados.

E, pelo segundo ano consecutivo, Márcio Mendes recebeu o prêmio de “Melhor Cantor de Orlando”, outorgado pelo “Focos Brazil” – 2017 e 2018 –, também premiado da festa “Os Notáveis”, em Nova York, além de prêmios como “Melhor Músico”.