Edição de março/2018 – pág. 17

“Manhattan Connection” desvenda os 25 anos de sucesso na TV

Um dos programas jornalísticos mais interessantes da televisão no Brasil – exibido pela Globonews –, o “Manhattan Connection” completa 25 anos. Ancorado por Lucas Mendes, em Nova York, o programa traz assuntos polêmicos no âmbito político, discutindo o Brasil e os EUA, também mostrando pontos pitorescos e bons restaurantes da Big Apple, através das dicas de Pedro Andrade. Há uma dosagem de humor e irreverência em tópicos do momento, incluindo os feitos do Presidente Donald Trump, entre outras questões.

O “Manhattan Connection” debate os principais assuntos da semana, em conversas descontraídas, tendo na bancada principal, em Manhattan, Lucas Mendes, Caio Blinder e Pedro Andrade, destacando-se as participações do polêmico jornalista Diogo Mainardi, da Itália, e do economista Ricardo Amorim, do Brasil. A produção é de Angélica Vieira. O programa, que atualmente vai ao ar no canal internacional da Globo, fala sobre política, economia, cultura e comportamento.

No programa que celebrou dos 25 anos do “Manhattan Connection”, no último dia 11 de março, todos os integrantes estiveram juntos na bancada em Nova York, respondendo perguntas de personalidades e fazendo as respectivas considerações de suas participações nos debates.

Para o jornalista Caio Blinder, quando perguntado sobre o sucesso do programa, o mais antigo da bancada, com Lucas Mendes, “além do talento dos companheiros de mesa, da produção-executiva da Angélica Vieira e da turma por trás das câmeras, a receita do Manhattan para se manter relevante é a mistura de densidade com irreverência. É tentar trazer para o programa os assuntos relevantes, mas também discutir assuntos mais importantes como, por exemplo, o sexo dos insetos e esse tipo de coisa”, avalia.

Segundo Blinder, ao longo desses anos, com a explosão das redes sociais e dos fake news, o imediatismo da informação é de extrema importância. “Hoje, a velocidade da notícia é outra. O que é manchete pela manhã, já morreu à tarde. E enquanto isso, uma nova polêmica já surgiu, um novo tuite ou factoide. É sempre um desafio. Por isso a gente aprendeu alguns truques, como o de voltar lá atrás, para falar de Shakespeare ou da Bíblia. Tratamos de assuntos mais perenes, já que tentar derrotar o fato do dia a gente não consegue”, enfatiza.