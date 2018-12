Edição de dezembro/2018 – p. 46

Mamãe, debochada e feliz: Sabrina Sato celebra Zoe

Sabrina Sato e o ator Duda Nagle agora são papais com o nascimento da Zoe, em São Paulo, o que deu o que falar – o parto demorou a acontecer -, e a bebê já está na mira das mais importantes marcas infantis brasileiras para futuros comerciais. Sem dúvida, a apresentadora do “Programa da Sabrina”, na Rede Record, galgou passos importantes em sua carreira e se tornou um dos nomes televisivos mais disputados no momento. E o fato de se tornar mamãe, segundo Sabrina, foi um sonho realizado. “O meu sonho era fazer meu parto sozinha, no máximo com o Duda e uma pessoa ajudando a gente na minha casa, tranquila, igual antigamente, da forma mais natural possível. Mas como eu tive problemas no início da gravidez, minha médica pediu para fazer no hospital”, explica, reforçando a vontade de tinha anteriormente de ter um parto normal, o que acabou não ocorrendo. “A protagonista é o bebê e eu sou a ajudante dela”, brinca.

Após o parto, Sabrina mostrou total cuidado com a pequena Zoe, mesmo quando fez aparição em público pela primeira vez, apresentando a filha à imprensa. E não poupou elogios: “Que linda!”, afirmou à apresentadora diante de cliques e do empurra-empurra dos fotógrafos para registrar imagens da mãe famosa e da recém-nascida, que também é mestiça. E apesar disso, o rostinho de Zoe não foi mostrado totalmente.

Na verdade, segundo fontes, a filha recém-nascida de Sabrina Santo, a Zoe, tem contrato de exclusividade com uma poderosa marca infantil, e que as fotos da bebê são tiradas em ângulos restritos, com muito cuidado – sem expor tanto o seu rostinho – que será mostrado em futuros comerciais na tevê. Fala-se no contrato de 1 milhão de reais para estrelar campanhas publicitárias.

Surpreendentemente, apresentadora Sabrina Sato já está recuperando o seu corpo. E menos de 15 dias após dar à luz Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle, ela surgiu magra em uma foto em suas redes sociais. Na imagem, a Japa aparece com um vestido rodado e de óculos de sol. Na legenda, Sabrina brincou com o fato de conseguir se produzir nos intervalos dos cuidados com a herdeira. “Entre uma mamada e outra, a gente se arruma para dar um up nesta fase do puerpério”, disse ela.

Mas o comentário da apresentadora que circulou nas redes sociais foi alvo de críticas. Vários seguidores se mostraram surpresos com a postura de Sato e não deixaram de dizer: “Eu acho uma maldade esse tipo de foto vinculado ao puerpério. Puerpério não é beleza, o corpo está diferente e tudo bem. Acabou de gerar um bebê. No puerpério rola muita depressão, solidão. E advém dessa cobrança por beleza, quando na realidade se deve dar compreensão. Adoro a Sabrina, mas isso aí não é maternidade real”, lamentou uma de suas seguidoras.

Ainda assim, parece que as críticas não foram suficientes para impedir que Sabrina aproveitasse as redes sociais e compartilhasse ainda mais cliques. Em seu Instagram Stories, a apresentadora compartilhou um momento ao lado do marido Duda Nagle com a filha Zoe.

Corrida pela fama

Corintiana, natural de Penápolis, Sabrina Sato iniciou seu desejo de trabalhar na televisão ainda criança, com o apoio dos seus pais, Omar Rahal e Kika Sato, e deu mais do certo. Tudo, segundo ela, com muita força de vontade e atitude, o que a motivou correr atrás dos seus sonhos. Na infância e adolescência, praticava todas as atividades: balé, jazz, ginástica olímpica, karatê, cursos de teatro. E ainda brinca com seu jeito de falar, carregando nos erres: “Sou jeca total. Até quando me inscrevia para concurso de beleza, ganhava como miss simpatia”, ri de si mesma. “Gente, eu não sou burra!”

Aos 16 anos, ela se mudou para São Paulo para cursar o Ballet Stagium e, aos 17, se mudou para a cidade do Rio de Janeiro para iniciar a Faculdade de Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E através de um teste na faculdade, a Japa ingressou no corpo de bailarinas do “Domingão do Faustão”, na Globo, onde ficou por quase um ano. Depois de aproximadamente três anos na Faculdade de Dança, resolveu cursar Jornalismo em São Paulo para também ficar mais próxima da família.

Após dois anos cursando Jornalismo, Sabrina se inscreveu para o “Big Brother Brasil 3”, na Globo. Selecionada, ficou 63 dias confinada, conquistando popularidade e o reconhecimento de musa. O grande forte de Sabrina era seu jeito divertido, engraçado e gentil e com um estilo de vestir próprio. “Não queria mais trabalhar e não queria mais estudar. Resolvi então ser Big Brother”, conta.

Aí, então, o seu jeito extrovertido chamou a atenção dos criadores do “Pânico”, programa de humor de rádio que pretendia ir para a televisão. Em setembro de 2003, com a trupe, Sabrina estreou na Rede TV e, em 2012, mudou-se para Rede Bandeirantes. “Dizem que tenho corpo de sereia, cérebro de jegue e falo como o Pato Donald”, brinca.