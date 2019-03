Edição de março/2019 – p. 37

Look clássico (nada chato!)

Ainda que o clássico remeta ao “sem graça” constantemente, nem sempre é assim. Muitas vezes um look casual e sem complicações é sinônimo de elegância. As peças básicas de nossos armários jamais deixaram de ser nossas aliadas 24 horas por dia e ser como incrementá-las é fundamental.

Para isso, temos a nossa disposição todo tipo de acessórios protagonistas: bolsas em cores chamativas, sapatos diferenciados e cintos maxi. Na verdade, adicionar um desses acessórios já basta para transformar o look quase por completo. E a forma como cuidamos dos detalhes conta muito.

A seguir, contaremos 4 truques para que continue se vestindo de forma clássica e não fique nunca mais “sem graça”.

Combinar as colores neutras entre si

O nude e o preto, o camelo e o preto ou todo camelo: muitas vezes menos é mais e o clássico não tem que ser chato. Combina esses tons entre si para um estilo clássico mas que favorece a todas.

Escolha acessórios diferentes

Um cinto colorido, uns sapatos que contrastem ou colares e brincos: qualquer acessório diferente é um extra para seu look clássico.

As bolsas que fazem a diferença

Se todo o conjunto segue uma linha cromática, rompa essa linha com uma bolsa colorida ou estampada.

Os sapatos que importam

Igual acontece com as bolsas, um par de sapatos são capazes de transformar um estilo por completo. Escolha um com cores que ninguém espera.