Lista para o Ano Novo

Será que cabe nesta lista cuidar da saúde? Ou prometer ter hábitos mais saudáveis para ter uma melhor qualidade de vida? E a caminhada diária?

Vale lembrar que o envelhecimento com qualidade tem base em três importantes pilares: alimentar-se de forma saudável, não ter vícios e fazer atividade física regularmente. Quando falamos de atividade física, isso não significa, necessariamente, ir à academia. Procure algo que você goste de fazer e que o tire do sedentarismo, como uma aula de dança, por exemplo. Vamos aproveitar o novo ano e pensar em como cuidar melhor do nosso corpo?

Nós que levamos uma vida corrida, repleta de compromissos e obrigações, sabemos o quanto pode ser difícil conciliar essa rotina com um bom check-up médico. Porém, a verdade nua e crua é que as visitas regulares aos médicos podem fazer a diferença na vida. Fazer exames médicos anualmente é super importante para quem quer viver uma vida longa e saudável. Afinal, esses procedimentos são capazes de detectar problemas desde o início, além de oferecer conselhos práticos sobre manter uma vida saudável. Apesar de haver algumas idades específicas para começar a se submeter a alguns procedimentos (como exame de próstata ou mamografia), é importante que as pessoas, de todas as faixas etárias, realizem pelo menos um check-up por ano.

O check-up médico corresponde à realização periódica de vários exames clínicos, de imagem e laboratoriais com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde e diagnosticar precocemente alguma doença que ainda não tenha manifestado sintomas, por exemplo.

A frequência do check-up deve ser estabelecida pelo clínico geral ou médio que acompanha o paciente e varia de acordo com o estado de saúde da pessoa, seu histórico de doenças e doenças na família. Assim, normalmente é indicado que a realização dos exames seja feita na seguinte frequência:

Adultos saudáveis: a cada 2 anos;

Pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes ou câncer: a cada 6 meses;

Pessoas com fatores de risco para alguma doença, como pessoas obesas, fumantes, sedentárias ou com colesterol elevado: 1 vez por ano.

É importante também que pessoas que tem risco de problemas cardíacos devem ter atenção especial à saúde, sempre estando atentos a alterações no organismo, com cansaço fácil ou dor no peito, por exemplo. Além disso, é indicado também que mulheres a partir dos 40 anos e homens a partir dos 30 façam exames específicos.

Exames mais comuns

Os exames solicitados no check-up permitem que o médico verifique o funcionamento de alguns órgãos, como rins, fígado e coração, por exemplo, além de serem úteis na identificação de infecções e alterações no sangue, como anemia e leucemia, por exemplo.

Os principais exames são:

Glicemia em jejum;

Hemograma;

Ureia e creatinina;

Ácido úrico;

Colesterol total e frações;

Triglicerídeos;

TGO/AST e TGP/ALT;

TSH e T4 livre;

Fosfatase alcalina;

Gama-glutamiltransferase (GGT);

PCR;

Exame de urina;

Exame de fezes.

Além desses exames, outros exames podem ser solicitados de acordo com o estado geral de saúde da pessoa, como transferrina, ferritina, marcadores tumorais e hormônios sexuais. Em relação aos exames radiológicos, normalmente são solicitados pelo médico a realização de ultrassonografia abdominal, raio-X de tórax, eco e eletrocardiograma e exames oftalmológicos. No caso de pacientes diabéticos, também pode ser solicitado o exame de hemoglobina glicada, que avalia a quantidade de glicose circulante no período de três meses.

1. Check-up para mulheres

No caso das mulheres, é importante que seja realizado de forma anual, preferencialmente, exames específicos, como Papanicolau, colposcopia, vulvoscopia, ultrassonografia de mamas e ultrassonografia transvaginal. A partir desses exames, o ginecologista pode verificar se a mulher apresenta alguma infecção, cisto ou alteração no aparelho reprodutivo.

2. Check-up para homens

É recomendado que os homens a partir dos 40 anos realizem exames específicos como ultrassonografia de próstata e dosagem do hormônio PSA.

3. Check-up para fumantes

No caso dos fumantes, por exemplo, além dos exames normalmente solicitados, é recomendada a dosagem de alguns marcadores tumorais, como alfafetoproteína, CEA e CA 19.9, espirometria com avaliação de função respiratória, eletrocardiograma com prova de esforço e análise de expectoração com pesquisa de células cancerígenas.

