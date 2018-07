Edição de julho/2018 – p. 49

Lenda Hindu

Houve um tempo em que todos os homens na terra eram deuses. Mas eles abusaram tanto de sua divindade que Brahma, o Mestre dos Deuses, tomou a decisão de lhes retirar o poder divino, resolveu escondê-lo em um lugar onde seria absolutamente impossível reencontrá-lo. Mas o grande problema era encontrar um esconderijo. Brahma convocou, então, um conselho dos deuses menores para resolver o problema.

Muitas sugestões foram dadas, um dos conselheiros sugeriu enterrar a divindade do homem, mas a ideia não foi aceita pois Brahma sabia que o homem iria cavar e encontrá-la.

Então os deuses menores acharam que poderiam jogar a divindade do homem no fundo dos oceanos, mas novamente Brahma não aceitou, pois sabia, que um dia o homem iria explorar as profundezas dos mares e a recuperaria.

– “Não sabemos onde escondê-la, pois não existe na terra ou no mar lugar que o homem não possa alcançar um dia”. Disseram os deuses.

Brahma, sem saber mais o que fazer, recorreu à sabedoria do Grande Deus, o Senhor Shiva.

– “Eis o que vamos fazer com a divindade do homem, falou o Senhor Shiva: -vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois é o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la. O único caminho que o tornará capaz de reencontrar este poder, será através do Conhecimento. Mas não será tão fácil, ele terá que driblar o poder da Ilusão e do Egoísmo e para isso, terá que reaprender a controlar a mente e os sentidos, observando a Lei Divina do Karma (Causa e Efeito).

A partir de então Brahma permitiu que fossem criadas as escolas de yoga e meditação para ajudar o homem no caminho de sua busca interior, para quando estiver devidamente preparado, readquirir sua divindade!

Mas mesmo assim, conclui a lenda, o homem continua dando voltas na terra, voando, explorando, escalando, mergulhando e cavando, em busca de algo que se encontra dentro dele mesmo.